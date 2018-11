Previa Real Sporting vs Málaga CF: Acercarse a los playoffs o al liderato

Este domingo se vivirá un auténtico partidazo entre dos equipos históricos del fútbol español. Será a las 18:00 horas en el estadio El Molinón – Enrique Castro ‘Quini’. Un encuentro que enfrentará al Real Sporting de Gijón contra el Málaga CF. Un duelo que al principio de temporada todo el mundo pensaba que se daría en ‘las alturas’ de la clasificación, pero que un mal arranque del Real Sporting hará que no se cumpla esta premisa.

Por una parte, el conjunto asturiano recibirá a los blanquiazules con la necesidad de sumar de tres urgentemente tras cinco partidos sin conocer la victoria. Por otra parte, los costasoleños viajarán a Gijón con muchas bajas y en busca de los tres puntos para seguir arriba e intentar volver al liderazgo, tras perderlo la pasada jornada.

Real Sporting, ganar o ganar

El equipo entrenado por Rubén Baraja solo tendrá un objetivo para este domingo: ganar. El Sporting lleva sin conseguir la victoria desde el pasado mes de septiembre cuando lo hicieron por 1-0 ante Las Palmas. Desde entonces, todo se resumen en tres empates (1-1 vs Reus, 0-0 vs Cádiz y 0-0 vs Córdoba) y dos derrotas (2-1 vs Rayo Majadahonda y 2-1 vs UD Almería). Además, será una final para el entrenador, que está siendo muy discutido entre la afición rojiblanca y que en caso de cosechar una derrota este domingo es bastante probable que se despida del banquillo de El Molinón.

Los asturianos comenzaron la temporada siendo uno de los grandes aspirantes al ascenso a Primera División, pero el inicio liguero ha sido bastante nefasto consiguiendo solamente 14 puntos, una cifra que le deja en el puesto 13º empatados junto al Cádiz y el Elche, y a solo tres puntos de los puestos de descenso. Pese a todo, El Molinón – Enrique Castro ‘Quini’ es un fortín donde, de momento, ningún equipo visitante se ha llevado la victoria, con un bagaje de tres victorias locales y tres empates. El calor de La Mareona tratará de darle un plus a los jugadores, no sin antes hacer una protesta ante la junta directiva de su club, ya que gran parte de los aficionados no entrarán al estadio hasta el minuto cinco de partido.

El Real Sporting celebrando el gol de Pablo Pérez. | Foto: LaLiga

En el último partido jugado por los de Baraja, disputado en el estadio de los Juegos del Mediterráneo ante la UD Almería, perdieron por 2-1 tras recibir una remontada. Los sportinguistas comenzaron ganando con un gol de Pablo Pérez en el minuto 10 de partido, pero más tarde llegaría el empate a mediación de un gol de Álvaro en propia puerta y la remontada en el 73 de partido por parte de López.

El Málaga al asalto de El Molinón

Por segunda vez consecutiva, el conjunto de Martiricos volverá a viajar fuera de tierras malagueñas. Al igual que intentó en Pamplona, los de Muñiz tratarán de conseguir una nueva victoria fuera de casa que se lleva resistiendo desde la jornada 3. Además, una razón más que tendrán los blanquiazules para conseguir la victoria es la de no alejarse o incluso adelantar al Granada en la lucha del primer puesto, posición que el Málaga perdió tras la derrota en la pasada jornada.

Los malaguistas llegan de perder en El Sadar ante Osasuna en la jornada 12. Dicho partido comenzó muy bien para los blanquiazules, ya que en la primera parte ya iban ganando por 0-1 con un gol de Pau Torres, pero en la segunda parte los rojillos le darían la vuelta al marcador con goles de Juan Villar y Roberto Torres, en el minuto 80 y 83 respectivamente. Finalmente los tres puntos se quedarían en Navarra, donde hubo un arbitraje bastante discutido en contra del Málaga.

Expulsión de Blanco Leschuk ante el Osasuna, que finalmente no tendrá efecto. | Foto: LaLiga

El Málaga llegará a El Molinón con muchas bajas en su plantel. El partido en Pamplona donde hubo varias sanciones pasó fractura, ya que tanto Ricca, como Adrián González y Ontiveros se perderán el partido debido a que tendrán que cumplir ciclo de amarillas tras ver la última ante Osasuna. N'Diaye también se suma al listado de sanciones, pero en este caso fue una tarjeta roja lo que vio el senegalés. Además de los sancionados, Luis Hernández tampoco estará en Asturias debido a una rotura del tendón del adductor de la pierna derecha, una baja más que se suma a la de Jack Harper, Mula y Juankar, lesionados ya previamente.

Declaraciones previas

Los entrenadores de ambos conjuntos dejaron sus declaraciones en la previa del encuentro. Rubén Baraja, que vivirá como una final este encuentro, dijo lo siguiente sobre el Málaga: "Es un equipo muy consistente en todos los sentidos a pesar de las bajas. El Málaga, seguramente, es uno de los mejores equipos de la categoría y es una motivación para nosotros.”

El míster del Málaga, asturiano de nacimiento, volverá a lo que fue su casa que lo vio crecer como futbolista: "Cuando llegas a la ciudad que naciste, que te criaste, que viví allí con mis padres y que mi familia es de allí, sino sientes algo especial serías de piedra. Trabajé muchos años en ese campo y, antes de trabajar, la grada era mi entorno habitual desde los 7 u 8 años hasta los 21 que pude llegar a jugar. Es algo especial.”

Respecto al encuentro de este domingo, López Muñiz dijo: “Va a ser un partido ante un equipo con necesidad de escalar puestos en la clasificación y con la necesidad de sumar puntos. En una situación que no es grave para los que lo vemos desde fuera. Lo vamos a vivir sabiendo de la dificultad.”

Últimos enfrentamientos

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue hace dos temporadas, en la 2016/17, donde los blanquiazules consiguieron los tres puntos de El Molinón con un gol de Sandro. Ese partido, disputado en la jornada 30, dejó al equipo de Gijón prácticamente descendido.

El balance global, con 18 partidos disputados desde la denominación de Málaga CF, es bastante positivo para los blanquiazules, con un total de 10 victorias malaguistas, cinco empates y tres victorias sportinguistas.

Temporada Competición Local Resultado Visitante 2011/12 Primera Málaga 1-0 R. Sporting 2015/16 Primera R. Sporting 1-0 Málaga 2015/16 Primera Málaga 1-0 R. Sporting 2016/17 Primera Málaga 3-2 R. Sporting 2016/17 Primera R. Sporting 0-1 Málaga

Sagués Oscoz, el colegiado del encuentro

El colegiado Gorka Sagués Oscoz, perteneciente al Comité de Árbitros del País Vasco, será la persona que dirija el encuentro entre el Real Sporting y el Málaga en El Molinón. Ha arbitrado durante siete temporadas en Segunda División, siendo las últimas seis completamente seguidas.

El trencilla ha arbitrado un total de 123 partidos en LaLiga 123, con un balance de 56 victorias locales, 30 victorias visitantes y 37 empates.

Mientras que al Málaga no le ha arbitrado ningún partido hasta ahora, al Sporting será la octava vez que lo haga. Con los asturianos tiene un balance de dos victorias rojiblancas, tres empates y dos derrotas.

Convocatoria

Real Sporting: No se ha hecho oficial.

Málaga CF: Munir, Kieszek, Diego González, Miguel Torres, Iván Rodríguez, Pau Torres, Lombán, Cifu, Lacen, Juanpi, Renato Santos, Boulahroud, Héctor, Haksabanovic, Pacheco, Keidi Bare, Hicham, Iván Jaime, Blanco Leschuk y Koné.

Alineaciones probables