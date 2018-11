Pozo: "A intentar aprovechar esta oportunidad"

En la mañana del jueves saltaba la sorpresa en varios lugares de entrenamiento de los equipos de Primera División. Todos estaban pendientes de la lista que iba a anunciar Luis Enrique, aunque la gran incógnita tuviera nombre propio, Jordi Alba. Aun así, el seleccionador tuvo tiempo de sorprender en otros clubs, unas noticias que todos los jugadores acogen como un premio y una oportunidad que no quieren dejar pasar.

Pozo, tras conocer su convocatoria con la sub-21, contó sus impresiones al propio Rayo Vallecano

En el caso del Rayo Vallecano, ningún integrante del primer equipo está convocado con la selección española absoluta, al margen de otros que sí lo están con sus respectivos países. Pero Luis de la Fuente, que siempre ha tenido un ojo puesto en el centro del campo del Rayo Vallecano, ha optado por llevarse a Pozo entre los elegidos. Así reaccionó el jugador al conocer la noticia: "Muy contento, no me lo esperaba la verdad. Es un premio para mí poder estar con estos grandes jugadores, y defender la camiseta de la selección", afirmó, emocionado.

Su papel en el equipo de la franja no está siendo fácil. Parte habitualmente desde el banquillo y trata de aprovechar sus opciones. Goles, calidad y hambre sobre el césped, esto es lo que siempre transmite el malagueño para que Míchel cuente con él. Pero Pozo también tratará esta convocatoria como una oportunidad más para demostrar su valía: "Siempre que he podido jugar con la selección me he sentido muy afortunado. Ahora a intentar aprovechar esta oportunidad, que es muy bonita."

Pozo llevándose un balón ante Busquets | Fotografía: La Liga

El canterano del Real Madrid ha pasado por todas las categorías inferiores del combinado nacional, y ya solo le quedaba enfundarse la elástica de la sub-21, así que no tiene más que palabras de agradecimiento para Luis de la Fuente: "He estado hasta la sub-19, y ahora por suerte puedo ir a una convocatoria de la sub-21. La verdad que muy contento”, finalizaba, en declaraciones para los canales oficiales del club.