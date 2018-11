Kakuta, baja de última hora ante el Villarreal

Todo el mundo daba por hecho la presencia de Kakuta en el duelo frente al Villarreal, a pesar de que no se estaba entrenando con el grupo. Pero ha habido que esperar hasta el sábado, poco más de 24 horas de que el submarino amarillo llegara a Vallecas, para conocer que el extremo no está disponible para el encuentro. Tal como y ha publicado el club de la franja en sus redes sociales oficiales, es baja para el partido al no superar unas molestias en la cadera.

Kakuta no está disponible para la visita del Villarreal

Por el momento, el Rayo Vallecano no ha querido estimar un tiempo de baja, ya que se desconoce el alcance de unas molestias, que, por el momento, le impiden ir convocado frente al Villarreal. Su ausencia abrirá las puertas de par en par a Embarba, que volverá a la titularidad, al igual que frente al Barcelona.

El francés, hasta el momento, ha intervenido en nueve partidos de competición doméstica, disputando un total de 653 minutos. El atacante, que ha visto una cartulina amarilla, ha disparado en tres ocasiones a puerta, logrando un gol. Ha dado 212 pases, ha salido vencedor en 88 duelos y ha puesto 30 centros al área. Ha realizado 12 entradas, ocho despejes y ha recuperado el balón para su equipo en 36 ocasiones.

Kakuta recuperando el esférico | Fotografía: La Ligs

Su ausencia se notará en la banda derecha, donde habitualmente actúa. Pero sus destellos de calidad serán sustituidos por el nervio y la energía que aporta Adrián Embarba, un jugador al que los rivales deben atar en corto si no quieren que cree problemas en su área. También es muy propenso a conectar con Raúl de Tomás mediante algún centro o pase raso y el killer, que no falla, levanta a la grada. Así que, a pesar de la baja del francés, el Rayo Vallecano llega a la cita con toda su artillería.