Sergio González: "Mejor aprender así, con un puntito más, y ya son 17"

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, admitió hoy que su equipo realizó un partido "espeso" y que les faltó "clarividencia y mover mejor la pelota", a lo que se añadió que les sorprendió la "presión" impuesta por el Eibar.

El técnico blanquivioleta admitió el espeso partido de los suyos e hizo hincapié en que la realidad del equipo es la que se vio ante los armeros y no la exhibida en el Santiago Bernabéu: “Hoy no hemos estado ni cómodos ni fluidos con el balón. Esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que no podemos salirnos del camino. Mejor aprender así, con un puntito más y ya con 17”.

El entrenador pucelano afirmó: "El Éibar ha hecho un gran partido, de ahí que considere que el punto sea bueno, ya que nos permite seguir sumando".

González admitió que buscó "alternativas" con la salida de Verde para utilizar sus cualidades a balón parado y su valentía a la hora de encarar la portería contraria.

El técnico quiso bajar de la nube a los pucelanos: "Esta semana hemos visto un Valladolid espléndido, tras el partido en el Bernabéu, e igual nos hemos salido de la preparación habitual, pero esto nos enseña cuál es la realidad y la necesidad de ser nosotros mismos, de seguir trabajando y exigiéndonos, porque estamos en una dinámica muy buena".