Previa Rápido de Bouzas - Sanse: colista contra segundo 

Las dos caras del fútbol van a encontrarse en el Baltasar Pujales este domingo. Por un lado el Rápido de Bouzas mira para abajo en la clasificación general después de que la temporada pasada rozara la gloria del playoff. Por otro, está el Sanse como equipo revelación por el momento del grupo primero. Un invitado inesperado a una bonita fiesta. Sin embargo, todavía queda mucho para el mes de mayo y las cosas pueden dar un vuelco.

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes acumula diecisiete campañas disputando partidos en Segunda División B. En esa trayectoria ha gozado la gloria deportiva como en las temporadas 1999/2000 o 2006/2007 donde lograba un gran sexto puesto, muy cerca del playoff de ascenso. Siendo su mejor clasificación histórica. Por el contrario, ha malos momentos hasta la jornada 38, como es el caso del año 2012. Ahí se quedaba cerca de descender al final de la liga regular. O en junio de 2017 donde tuvo que jugar la fase de permanencia ante el Atlético Levante y le ganó en los penaltis. En su balance, como consecuencia, hay años de mirar para arriba y otros de mirar para abajo e incluso descender. En esta nueva campaña va segundo con veintidós puntos, a solo tres del primer puesto. Es el mejor arranque del equipo desde la temporada 2006/2007.

El Rápido de Bouzas suma su segunda campaña consecutiva en bronce. Con este, tan solo son dos años en esta categoría, lo cual indica que es uno de los conjuntos más novatos por experiencia. Lo mejor para ellos es que el primer curso lo sacaron con gran nota obteniendo un quinto puesto. Ello le otorgó el título simbólico de equipo revelación del grupo primero. Adjetivo que está precisamente teniendo su rival del domingo en la 2018/2019. Con una base de deportistas gallegos, los de amarillo y negro no están teniendo tantos réditos en el presente. Ocupan la última plaza con siete puntos en once partidos, a cuatro de la salvación. Tienen margen para la permanencia, pero cuanto más tarde empiecen a remontar peor será.

Retomar los tres puntos

El Sanse viaja al oeste de España tras cosechar un balance de vaso medio lleno en sus dos últimos partidos, que han sido en Matapiñonera. El último, el del pasado domingo, acababa 1-1 contra el Coruxo, en un partido en el que el empate fue lo justo por la igualdad de fuerzas de los dos equipos. Unido al empate a dos contra el Adarve hace quince días, les da a los de Manolo Cano una estadística un tanto perversa. Seis partidos seguidos sin perder, pero los dos últimos en empate. Por tanto, ganar salvaría ese dato. Fuera de casa, por su parte, acumulan dos seguidos ganando. El 4-4-2 de posesión y finalización está dando cosecha, por lo que no se esperan grandes movimientos en cuanto al once en juego. Semana a semana desde el cuerpo técnico se repite que la meta es la posición decimosexta en mayo y que todo lo que venga mejor, será perfecto. Un discurso que le está viniendo genial al equipo para no tener presión.

Despegar ya

El Rápido de Bouzas llega al choque con la imperiosa necesidad de ganar. La derrota de la semana pasada contra el Fabril por 2-1 les ha dejado en la última posición, sintomática de lo que les está ocurriendo. Y eso que antes de eso tenían dos victorias consecutivas. En casa, por su parte, los de Jorge Otero suman cuatro puntos, los tres últimos en su último enfrentamiento en el Baltasar Pujales contra el Guijuelo por 2-1. Será en su feudo donde los gallegos querrán hacerse fuerte. Eso pasa por doblegar al Sanse como primer escollo. Se trata de un equipo con catorce caras nuevas comparadas con la pasada temporada. Incluyendo el entrenador. Las piezas todavía están encajando en el puzle táctico. La clave será saber el tiempo que tardan en consolidar los conceptos.

Solo un precedente

El Rápido de Bouzas y el Sanse se han enfrentado en tierras gallegas una vez. Fue la pasada temporada y acabó en 0-0. El duelo se disputará en el estadio Baltasar Pujales, con una capacidad para unos 2.500 espectadores. El colegiado designado para este encuentro será el asturiano Enrique Gao Aladro. Es su segunda temporada en esta división. En esta temporada ha pitado ya cuatro partidos con dos victorias locales y dos visitantes.

Convocatoria Rápido de Bouzas - Sanse

El equipo local, en principio, no tendrá ninguna baja por lesión ni sanción por lo que estarán todos sus jugadores disponibles. Manolo Cano, en el Sanse tiene a Lluch e Irureta lesionados y Pablo Martínez sancionado por la expulsión del último partido.

Posibles onces Rápido de Bouzas Vs Sanse:

Rápido de Bouzas: Brais Pereiro; Adrián Gómez, Vitra, Iago López, Cotilla; Corbalán, Jou; Javi Sánchez, Diz, Al Watani; Rodrigo Alonso.

Sanse: Morales; Rubén Valverde, Zazo , José Carlos Aliaga, Bruno Rivada; Kata, Galindo; Carlitos, Agüero; Perales, Castel.