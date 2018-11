Cristóbal Parralo: "Este Alcorcón nunca deja un esfuerzo para otro día, lo deja todo en el campo"

El Alcorcón logró este sábado en el Anxo Carro una nueva victoria en un partido que se decantó a su favor gracias al tanto de Borja Galán. Además, este triunfo coloca al equipo de Cristóbal Parralo como líder provisional de LaLiga1|2|3.

En un primer análisis del encuentro, el técnico alfarero destacó el buen trabajo de su equipo y la gran igualdad que hubo durante todo el partido: "Sabíamos que este iba a ser un partido muy complicado ante un equipo diferente al que nos encontramos en la Copa. Su presión nos ha dificultado bastante nuestro juego, pero finalmente el partido ha estado tan igualado que se ha decidido por los detalles".

"Nos costó muchísimo al principio y creo que no salimos bien al partido, el Lugo nos puso en aprietos pero poco a poco nos calmamos, logramos controlar más el balón y hacer nuestro juego. Ha sido un partido con muchas dificultades, pero al final hemos conseguido la victoria", añadió Parralo.

El equipo madrileño volvió a ganar un encuentro por la mínima y rentabilizando al máximo sus tantos, y así lo volvió a destacar su entrenador: "Este Alcorcón nunca deja un esfuerzo para otro día, lo deja todo en el campo. Luego el resultado puede acompañar o no, pero desde luego me marcho satisfecho por como se ha entregado el equipo. Hay un grupo fantástico, y hoy había muchas bajas pero el equipo ha estado tremendo porque ha conseguido que esas bajas no se notasen y poder afrontar el partido con garantías".

El equipo dormirá líder a falta de conocer los demás resultados de la jornada, pero Parralo ve esto como un hecho puntual: "Es algo anecdótico. Feliz por los chicos porque creo que se lo merecen, están trabajando muy duro y es una recompensa muy bonita para ellos".

"Muy contento por el rendimiento hasta el momento, pero no nos vamos a apartar de nuestro objetivo. Nos quedan 23 puntos para llegar a esa cifra que permite respirar. Tenemos bastante trabajo hecho pero queda todavía mucho por delante", concluyó.