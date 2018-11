El Numancia frena al Granada

Granada y Numancia firmaron las tablas en uno de esos encuentros típicos de Segunda División. Los rojillos, hoy de amarillo sobre el verde, controlaron perfectamente a los nazaríes en sus acometidas sobre la portería de Juan Carlos. Yaw Yeboah fue expulsado a falta de veinte minutos para la conclusión por doble amonestación. Iglesias Villanueva estuvo soberbio, acertando al anular hasta tres goles al Granada por fuera de juego.

Con el empate, los de Aritz López Garai siguen en mitad de tabla con 17 puntos. Mientras tanto, los de Diego Martínez se quedan líderes de momento con 27 puntos. El Numancia sigue sin ganar en Andalucía y ya lleva cuatro años sin hacerlo. El encuentro finalizó con una pequeña tangana entre los dos equipos.

Inicio local pero sin acierto

Comenzó dominando el encuentro el Granada. Los andaluces, sabedores de su posición en la tabla y la buena racha que atesoraban, querían marcar pronto para poder afrontar con mayor tranquilidad el resto del encuentro. Sin embargo, se encontraron con un Numancia muy bien plantado sobre el terreno de juego. Aritz López Garai repitió alineación tras la buena imagen ofrecida ante el Tenerife y dispuso el trivote que mejor resultados le está dando: Fran Villalba, Kako Sanz y Pape Diamanka. Por su parte, Marc Mateu continuaba en el lateral izquierdo y Markel Etxeberría en el izquierdo. Alberto Escassi y Pichu Atienza eran los encargados de cerrar la portería defendida por Juan Carlos.

El balón era para los locales pero no conseguían llevar peligro hacia la meta de los sorianos. Fede Vico lo intentó con un disparo que no llegó a más. Entre tanto, Germán adelantó a los franjirojos con un cabezazo a la salida de una falta pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego. Germán volvió a tener otra ocasión clara a la salida de una falta pero no estuvo acertado cuando sí que estaba en posición legal. La primera parte finalizó con otro tanto anulado, esta vez a Rodri, por otro fuera de juego, más claro si cabe que el anterior.

Más intensidad en la segunda parte

El descanso pareció refrescar las ideas de ambos equipos y la segunda parte continuó con el mismo guión pero aportando una marcha más en cuanto a la intensidad de ambos equipos. El Granada seguía buscando estérilmente la portería de Juan Carlos y el Numancia buscaba alguna ocasión a la contra o con combinaciones llevadas a cabo por Fran Villalba, el jugador que más sentido le ponía a la circulación de balón de los sorianos.

En estas, Yaw Yeboah cometió un error propio de su juventud al ver dos amarillas en tan solo diez minutos y dejar a su equipo con un jugador menos. Si el Numancia ya daba por bueno el empate en un campo tan difícil, con uno menos el objetivo de los sorianos estaba más que claro. Antonio Puertas, recién ingresado en el terreno de juego tuvo una ocasión clara pero fue sacada bajo palos por la defensa soriana. Y llegó el tercer gol anulado por Iglesias Villanueva, volvió a acertar el colegiado pese a provocar el enfado en la grada de Los Cármenes. El remate del Granada viene de un fuera de juego tras el rechace de Juan Carlos.

El encuentro siguió por esos lares en lo que restó hasta el descuento. El colegiado dio cinco minutos de prolongación pero fueron insuficientes para que el Granada perforase la portería defendida por un gran Juan Carlos. El Numancia se dedicó a temporizar el encuentro y a defenderse con balón para evitar el gol de los nazaríes. Con el pitido final se formó una pequeña tangana entre alguno de los componentes de los dos equipos pero esta no llegó a más.

Un buen empate el conseguido por los hombres de Aritz López Garai que reciben la semana que viene al Rayo Majadahonda. Por su parte, el Granada de Diego Martínez visitará a la Unión Deportiva Las Palmas.