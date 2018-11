Viaje a Mestalla 

El pasado siete de noviembre se pudo saber, gracias a Unión Rayo, que la Federación de Peñas del Rayo Vallecano organiza un viaje para el partido en Mestalla ante el Valencia, el próximo encuentro lejos de Vallecas, que es el 24 de noviembre a las 16:15 horas.

Así que todos los que quieran estar presentes en Mestalla lo podrán hacer junto a la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, con precios desde 50€ para los peñistas, 55€ para los abonados del Rayo y 60€ para el público en general, dónde en las tres ofertas incluye el viaje y la entrada.

La salida será a las 7:00 horas de la mañana desde la puerta de vestuarios del estadio de Vallecas, y el regreso a Madrid una vez finalizado el encuentro. Para poder reservar las plazas se puede realizar mediante Whatsapp a los teléfonos de Alberto (669735730) y Antonio (659714427), miembros de la Federación de Peñas.

Si hay más de 45 personas inscritas, el viaje saldrá adelante si no, no se viajara a Valencia. Eso se pudo ver en el partido contra el Girona, que no se logró esa cifra y el viaje fue cancelado.

Además, aquellos aficionados que quieran ir a ver el partido, pero por su cuenta, podrán hacerlo comprando la entrada en las taquillas del estadio de Vallecas la semana previa al encuentro.

Se sabe que el precio de las entradas para la afición visitante en Mestalla es de 30€, estarán situados en el Gol Xicotet alto (zona visitante), y hay que decir que dicho precio es el más barato.

La Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha estado siempre al lado de los jugadores, organizando eventos y sobre todo desplazamientos lejos de Vallecas, sea donde sea. Los aficionados franjirrojos fieles a su ideología de apoyar a muchos kilómetros.