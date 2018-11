Deportivo de la Coruña - Real Oviedo: puntuaciones del Real Oviedo en la jornada 13 de La Liga 1|2|3

Durísimo golpe al orgullo Carbayón, quizá la derrota más dolorosa en lo que va de temporada. El Depor dió una clase avanzada de definición cara a puerta, sin desplegar un gran fútbol se llevo los tres puntos de manera excelsa.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Juan Antonio Anquela

4 No da con la tecla | El míster de Linares volvió a cambiar el sistema. Está claro que no consigue dar con el estilo que funcione, parece que se le acaban las ideas.

Nereo Champagne

4 No dió seguridad | El meta argentino no estuvo del todo afortunado en los dos primero goles. No se le puede achacar la culpa de ninguno de ellos, pero sí que prometía algo más.

Yoel Bárcenas

​7 El que más peligro llevó al área rival | Al extremo panameño no lo situaron es su posición habitual, pero rindió más que correctamente. Debordó, con personalidad e intentó servir buenas asistencias a los arietes.

Carlos Hernández

5 Simplemente regular | No está todavía a su nivel, pero no desentonó teniendo en cuenta su larga lesión. Estuvo mejor que en la pasada semana, tenía un hueso con Carlos Fernández y lo supo contener.

Juan Forlín

4 Lejos de los que tiene acostumbrados | Un mal partido del defensa argentino, lo situaron su posición preferida, pero no rindió a su nivel. En el segundo gol gallego pudo hacer algo más.

Bolaño

5 Correcto en defensa, pero perdido en ataque | Volvía al lateral y demostró que en defensa sigue a buen nivel, pero se le exigía más en ataque de lo habitual y ahí se le vio más perdido.

Javi Muñoz

4 No aporta sus virtudes | No se le ve agusto en el campo, debería aportar en la zona de ataque y por ahora no se le ve todo lo que puede dar al equipo.

Sergio Tejera

5 El más en forma del medio pasto | No fue su mejor partido, pero no se esconde e intenta mejorar la cara ofensiva del equipo, aunque está demasiado solo.

Ramón Folch

​5 Puede dar mucho más | Bien tácticamente, como siempre, pero no da nada al ataque ni a la circulación del equipo. Es uno de los jugadores a los que se le debe exigir más, tiene que dar un paso adelante.

Joselu

6 Lo intentó con más alma que fortuna | No tiene toda la suerte de su parte de cara a puerta, pero no se le puede reprochar nada, se deja todo en cada minuto.

Ibrahima Baldé

5 No supo dar al equipo lo que necesitaba | Lo que había conseguido en los anteriores partidos, no se vio en este. Se necesitaba de una referencia con corpulencia para poner en problemas a la defensa rival, no lo consiguió.

Mossa

5 Entró con el partido roto, no pudo aportar | Con el partido demasiado decidido, entró en el terreno de juego por Bolaño para dar profundidad a la banda izquierda, aunque el equipo estaba completamente noqueado.

Richard Boateng

5 Con ganas pero tarde | El ghanés siempre se deja el alma, pero era tarde para él, no se podía hacer nada ya con el partido decidido. Entró en detrimento de Tejera, su faceta ofensiva podría haber hecho daño al rival.

Diegui Johanesson

5 Sin tiempo para nada | Un poco parecido a los otros dos cambios, entró por Forlín, y no pudo aportar demasiado. Con tiempo y si el partido no hubiese estado tan definido, podría haber sido interesante ver lo que podía dar.

La afición

10 Una vez más estuvieron INCOMPARABLES | Se desplazaron en masa una vez, demostraron su compromiso y salieron duramente escaldados. No dejaron de animar. Siempre se puede contar con ellos.