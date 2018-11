Jordi Masip "agranda" su figura

Jordi Masip compareció en sala de prensa tras el empate del Real Valladolid frente al Éibar. El portero habló sobre el buen hacer defensivo que está mostrando el equipo en este inicio de temporada y sobre el gran momento de forma que atraviesa a nivel personal. Está espectacular.

Jordi Masip volvió a dejar la portería a cero y ya son seis veces en doce partidos. Unos números que para un equipo recién ascendido que, sin hacer su mejor partido, sumó un nuevo punto que le acerca a su objetivo. El cancerbero, quizá el jugador más destacado del Pucela ante el Eibar, compareció este domingo en la sala de prensa de Zorrilla para expresar sus sensaciones.

Se mostró satisfecho con la solvencia que está mostrando el Real Valladolid "La línea que llevamos defensivamente es muy buena. El esfuerzo del equipo en cada partido es muy grande, e independientemente de los resultados, la base defensiva del equipo es muy fuerte. Es la línea a seguir esta temporada."

Masip analizó el desempeño del equipo en el partido del sábado: "El Eibar nos planteó un partido incómodo, nos presionó en la salida de balón, no nos dejaba pensar. Son un equipo fuerte, muy físico. Aun así no estuvimos del todo finos. Un punto es positivo." Además, lo comparó con el choque ante el Real Madrid: "En el Bernabéu hicimos un partido muy bueno, con un rival de mucha identidad. Ayer no nos salieron las cosas tan finas como allí. El Eibar nos planteó un partido muy trabado y nos costó bastante." Un punto es positivo”.

También habló sobre su gran estado de forma: "Son cosas que no se trabajan. Estoy bien, sí, pero el gran mérito es de todo el equipo, que me ayuda muchísimo. Estoy satisfecho por el rendimiento que llevo de momento, pero no hay que relajarse. Hay que seguir trabajando, que esto cambia de un partido a otro y en una semana podemos estar hablando de otra cosa. Contento sobre todo por la línea que lleva el equipo, lo importante es salvarse lo antes posible."

El portero reconoció que el parón de selecciones es positivo y que les va a servir para descansar: "A veces viene bien el parón, para desconectar y recargar pilas. Volver a estar físicamente bien y tener una buena semana de trabajo."

Le preguntaron si se ve como aspirante al trofeo Zamora, galardón que se otorga al portero menos goleado de LaLiga: "Ni lo pienso. Eso es muy difícil conseguirlo. Nosotros estamos bien y tenemos que seguir así, pero ni me lo planteo. Venimos de la segunda división, el trabajo defensivo ya era muy bueno y lo hemos mantenido esta temporada. Así es como nos están saliendo las cosas."