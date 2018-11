Los filiales alfareros mantienen la dinámica positiva

Nueva jornada para los equipos de la cantera del Alcorcón. Los dos filiales y el equipo juvenil disputaron sus encuentros el pasado domingo, obteniendo una victoria, un empate y una derrota.

El Alcorcón B consiguió arañar un valioso punto en su visita a Móstoles. Los chicos de Dani Guindos vieron como los locales se adelantaron en el marcador gracias a un penalti transformado por Chupe poco antes de la media hora de partido. Ya en la reanudación, los amarillos mejoraron sus prestaciones y encontraron el gol del empate, obra de Fran Monroy.

Con esta son ya tres las jornadas que acumula el conjunto alfarero sin perder, que se mantiene en la zona media de la clasificación, concretamente en la decimosegunda plaza y con tres puntos de margen sobre los puestos de descenso y uno por detrás del Atlético de Pinto, equipo al que recibirán en la próxima jornada.

Por su parte, el Alcorcón C mantiene su excelente racha de resultados y frente al Deportivo Fátima consiguió sumar su séptima victoria consecutiva. Pese al marcador final de 2-7, el partido no fue nada fácil para los de Jaime Juanas, que vieron cómo su rival se adelantaba hasta en dos ocasiones en el marcador durante el primer cuarto de hora de juego y no fue hasta la segunda mitad cuando el encuentro quedó visto para sentencia.

De esta manera, los alfareros llegarán en las mejores condiciones posibles al partido de la próxima jornada, donde recibirán al Parque Picasso, líder de la liga con nueve victorias en las nueve jornadas disputadas.

La nota negativa la puso el Juvenil A de Pablo Nozal, que sufrió una dura derrota en casa frente al Canillas, equipo que aún no había conseguido estrenar su casillero de victorias. Con dos tantos en la primera mitad, los visitantes encarrilaron el partido y en la reanudación consiguieron mantener el resultado hasta el final.

Tras esta derrota, el equipo alfarero desciende hasta la decimotercera posición y en la próxima jornada visitarán al CD Diocesano, equipo que también ocupa posiciones de descenso.