Álvaro García: "Creo que Míchel tiene fuerzas para sacar esto"

Vallecas volvió a vivir otro empate en esta temporada. A pesar de que el conjunto franjirrojo remontó el encuentro tras ser el equipo visitante el que abrió el marcador, supieron manejar dicho obstáculo, pero finalmente, se repartieron los puntos el Rayo Vallecano y el Villarreal.

Tras el encuentro de la duodécima jornada de LaLiga Santander y tras las ruedas de prensas de ambos entrenadores, dos jugadores del primer equipo franjirrojo también salieron a hablar sobre el choque.

El primero de ellos fue Álvaro García, que comenzó expresándose sobre que al equipo le está costando cerrar los partidos, algo que necesitan. Destacó: "Es una pena porque en muchos partidos hemos estado a puntito de conseguir la victoria y se nos ha escapado."

El equipo está con Míchel

Después, le preguntaron sobre qué le falta al equipo para conseguir los tres puntos, a lo que el jugador franjirrojo comentó que les está costando lo de encajar goles y que el equipo está trabajando, junto a que en cada partido tienen que hacer varios goles para intentar ganar.

También le cuestionaron acerca de la filosofía de Míchel, en creer en el Rayo, tras estar nueve jornadas sin ganar, a lo que Álvaro García dijo que están con él a muerte y que a pesar de que les están saliendo un poco mal las cosas, en el partido han terminado en su campo.

Finalmente, siguiendo con el tema sobre el técnico, le preguntaron que cómo ven a Míchel, a lo que contestó: "Creo que tiene fuerzas para sacar esto", los jugadores están intentando llevar la idea que lleva el míster.

Tras las declaraciones de Álvaro García, salió Dimitievski tras vivir su debut en LaLiga Santander defendiendo la camiseta de la franja. Comenzó diciendo que se sintió muy cómodo bajo la portería.

Dimitievski: "Estoy contento por debutar"

Le preguntaron sobre la titularidad del encuentro, por si el técnico le fue avisando durante la semana o se enteró el mismo día, respondiendo el guardameta: "Yo me he estado preparando cada semana", ya que entrena al máximo y cada semana ha estado preparado para jugar, ante el Villarreal Míchel le dio la oportunidad.

Comentó que el equipo ha hecho un gran trabajo para conseguir la victoria en casa, pero que, finalmente, no la lograron. Aun así, seguirán trabajando para conseguirla.

Le preguntaron que si habló con Alberto antes del partido, q lo que contestó: "No, la verdad que no he hablado con Alberto", pero apuntó: "Me ha dicho que mucha suerte para el partido." También destacó que tienen una competencia sana.

"Estoy aprendiendo cada día de Alberto, de mis compañeros, de todos. Soy una persona joven que quiero crecer, que quiero aprender de todo. Quiero aportar al equipo lo que sé", fue lo que señaló Dimitrievski tras la pregunta que si está aprendiendo algo de Alberto García.

Le comentaron también que es el segundo partido que al equipo se le va la victoria en los minutos finales, a lo que contestó que el equipo tendría que estar más agresivo en defensa, que de esta manera el club podría ganar muchos más partidos en la temporada.

Finalmente, destacó que el equipo se ha sentido muy apoyado siempre por la afición y que él lo agradece. Con ello, también señaló que es la única que ha visto de esta manera, por lo que dijo: "Estoy flipando con la afición", dijo para finalizar.