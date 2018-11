Dimitrievski debutó en LaLiga

Dimitrievski, una de las nuevas incorporaciones del primer equipo en el mercado de verano, vivió su primer partido de Liga desde su llegada al Rayo Vallecano.

El guardameta supo lo que era la titularidad con la camiseta de la franja en el partido ante el Leganés en Butarque por la Copa del Rey, pero en la competición liguera no la conoció hasta la duodécima jornada que se vivió en Vallecas.

A pesar de ello, ambos encuentros el primer equipo vivió un empate con el mismo resultado, con un 2-2 mientras que él estaba bajo los tres palos de la portería del Rayo Vallecano. Por lo que Dimitrievski vivió dos encuentros encima de los terrenos de juego que terminó con un reparto de puntos entre ambos equipos.

No cabe duda que el guardameta dejó buenas sensaciones ante el Villarreal, mostrándose confiado y a gusto bajo la portería, defendiendo la camiseta de la franja. Pero no obstante, el equipo visitante le encajó otros dos goles entre los tres palos, lo que hizo que el Rayo Vallecano no consiguiera la primera victoria en casa a pesar de remontar el encuentro.

Jugó los 90 minutos del encuentro de la duodécima jornada, disputada en Vallecas, y supo las sensaciones que se viven jugando en casa en LaLiga en la máxima competición del fútbol español.

Junto a ello, fue uno de los dos jugadores que habló tras el encuentro, comentando lo que le parecía todo lo que estaba ocurriendo y tras su deseado debut en LaLiga Santander.

Sin duda, el guardameta seguirá trabajando para que el técnico continúe contando con él en los encuentros de la competición y para ser uno de los once hombres titulares para estar encima de los terrenos de juego para defender la camiseta de la franja y luchar para conseguir buenos resultados para el equipo y mantenerse en Primera División.