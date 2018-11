Se puededecir que los resultados del Rayo Majadahonda de esta semana son casi perfectos. Empezando por la victoria en el Wanda del primer equipo por dos goles a cero contra el Almería, casi toda la cantera ha ganado.

El Juvenil A o División de Honor ha ganado por dos goles a cero al Getafe Club de Fútbol con un gol de Harta, pichichi del equipo, en los últimos compases del encuentro y de Adrián.

El Juvenil B ganó por uno a tres al Union Adarve, equipo que, en casi todas las categorías, es un fortín en casa, de momento con obras en su campo Vicente del Bosque, juegan en otro diferente, el García de la Mata, para adecuarse a las exigencias de la 2b.

Sólo el Juvenil C perdió, por uno a cuatro contra el Nuevo Boadilla. El Alevín a ganó cuatro a cero al Escuela de Fútbol siete pocos. El Alevín C ganó por uno a 14 al Club Deportivo Galapagar. El Alevín D goleó con ocho goles a dos al Club Deportivo Galapagar B. El Cadete A perdió por la mínima frente al Complutense Alcalá. El Cadete B perdió por dos a uno frente al Pozuelo de Alarcón. El Cadete C ganó por cero a tres a la Unión Deportiva Tres Cantos. El Benjamín A ganó por cuatro a uno a la Ciudad del Fútbol B. El Benjamín B ganó dos a cuatro al Club Deportivo Alpedrete. El Benjamín C ganó siete a cero al Nuevo Boadilla L. El Benjamin D ganó por tres a uno al Nuevo Boadilla J. El Infantil A ganó cuatro a uno al Celtic Castilla. El Infantil B venció por cuatro a uno al Club Deportivo Galapagar B. El Infantil C ganó por uno a cuatro a Las Rozas Club de Fútbol. El Prebenjamín A ganó dos a uno al Villanueva de la Cañada. El Prebenjamín B ganó cero a tres al Prebenjamín C de la Liga Municipal de Majadahonda.

No ha habido ningún empate y casi todas las derrota han sido por la mínima o contra otro equipo de la Escuela del Rayo Majadahonda. El conjunto majariego tiene futuro de sobra.