Pozo: "Estamos a tope con Míchel"

Hace unos días, una de las nuevas incorporaciones del primer equipo franjirrojo, José Ángel Pozo, habló sobre el equipo del club de Vallecas después de lo que está viviendo en su regreso a la máxima competición del fútbol de nuestro país.

El joven centrocampista comenzó hablando sobre los resultados en esta temporada del equipo franjirrojo, puesto que hasta el momento, solamente han conseguido una victoria. Por ello, Pozo comentó que tienen que aprender a no encajar tantos goles, que es algo que les está lastrando.

El equipo está con Míchel y aún no están descendidos

Tras ello, le comentaron que por estos resultados, uno de los puntos de mira es el técnico franjirrojo, q lo que contestó que ellos entrenan a muerte y están a tope con Míchel, destacó: "Estamos unidos, creemos en lo que hacemos, en cómo jugamos y en que así podemos ganar."

Continuando con el hilo de los resultados del Rayo Vallecano, le comentaron que hay personas que ya dan al equipo por descendido, pero el jugador dijo: "La gente se equivoca si piensa que el Rayo está muerto."

Le preguntaron también si le sorprendió Vallecas, a lo que Pozo contestó que lo vivió como visitante y ya había un ambiente espectacular en Segunda, destacando que los partidos en casa son especiales.

El jugador destacó la gran afición que tiene el club

El centrocampista habló que le llamó la atención la cercanía con la afición, puesto que no en todos los clubes se tiene y que se crea un vínculo muy grande.

En la entrevista también le preguntaron sobre su paso por las categorías inferiores blancas, con el Real Madrid, a lo que comentó que estuvo tres temporadas y media hasta que firmó por el City. Destacó: "Lo recuerdo con cariño. Coincidí con Medrán y Raúl de Tomás", pero el delantero no estuvo en el mismo equipo, pero sí en la misma clase, puesto que el club les daba colegio.

Su paso por el City

También habló sobre su paso por el Manchester City, a lo que Pozo comentó que fue un cambio fuerte. Comentó que estará siempre agradecido a Pellegrini por hacerle debutar con el equipo, recordando que debutó ante el Sheffield y marcó.

Su hermano Iker se fue con él y allí se quedó.

Una de las personas que más le impresionó fue Silva, comentando: "Es muy humilde, pero en el campo hace cosas increíbles. Me trataron fenomenal." Se habló sobre el interés del FC Barcelona por él, señalando que en el pasado mercado de verano existió el interés, pero al final no ocurrió.

También habló sobre la convocatoria con la Selección Sub-21, en la cual se encontraba por primera vez en su carrera, por lo que dijo: "No me lo esperaba. Es un premio defender a la Selección. Siempre que he sido convocado en las otras categorías me he sentido afortunado."

Finalmente, le preguntaron sobre el anuncio del Cola-Cao y el centrocampista comentó: "Me dijeron que cuando acabase la temporada querían grabar el anuncio en Manchester. Fue una experiencia divertida y bonita porque se emitió en España", finalizó.