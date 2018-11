El Rayo se ejercita pensando en el Trofeo de Vallecas

El Rayo Vallecano ya se encuentra inmerso en otra semana de preparación. En esta ocasión, el fin no es un partido de liga, ya que por el parón de selecciones no habrá competición en la máxima categoría. Se trata de ejercitarse para no perder forma física, y de paso, para el encuentro que se va a disputar el miércoles 14 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio de Vallecas frente al Grasshopper suizo.

Entrenamiento previo al Trofeo de Vallecas

La plantilla del equipo madrileño ha comenzado a entrenarse a partir de las 11:00 horas del martes. Lo han hecho a puerta abierta y en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Los jugadores realizaron activación, rondos, series de velocidad, circuito de centros y remates, para finalizar con fútbol a medio campo, con menos carga para los que fueron titulares el pasado domingo en el empate ante el Villarreal.

Como novedades, y de cara a dar oportunidades a la cantera en el Trofeo de Vallecas, Míchel ha tenido a su disposición a los jóvenes Mendi, Javi Rubio, Ángel Algobia, Alberto, Sergio Moreno, Martín, Pipe y Adrián Carrasco. Para todos ellos es una oportunidad de hacerse con un hueco en el primer equipo, y para los integrantes del equipo de Primera División, es el momento perfecto para reponer fuerzas y seguirse entrenando, pero con la mirada ya puesta en Mestalla.

Álvaro García rematando un balón | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

El Rayo Vallecano afronta otra oportunidad más para ganar delante de su afición. A pesar de no ser un partido oficial, los de Vallecas tienen ganas de brindar una victoria a su gente, y cambiar la dinámica cuanto antes. El punto de inflexión, viendo el juego de los madrileños, puede llegar este miércoles. Pero tampoco tendrán fácil volver a sonreír y dejar el trofeo en casa teniendo enfrente a uno de los equipos suizos con más prestigio del fútbol de su país.