El CD Tenerife trabaja pensando en El Sadar

"A perro falco todo son pulgas", dice el refranero popular.

Si por un lado, el técnico valenciano José Luis Oltra dice seguir buscando la tecla que traiga los resultados, a pesar del buen juego e implicación de sus jugadores, según su criterio, en la pasada jornada frente al Albacete, esta semana se agrava el problema con un nutrido número de bajas; las ya usuales de Paco Montañez y Aitor Sanz, y otras motivadas por los compromisos internacionales. Son el caso de Chilunda, convocado con su Selección Tanzania, y Brian Acosta con Honduras, por lo que el técnico local verá mermadas sus posibilidades para llevar a cabo la convocatoria y luego la alineación que los enfrente a Osasuna.

Pero no solo las bajas se van a encontrar entre los jugadores; el martes se pudo saber que el segundo técnico, Antonio Rodríguez Saravia, más conocido por "Rodri" y que había llegado al club justamente un mes y 19 días antes, llamaba personalmente al presidente para comunicarle su intención de abandonar la entidad y firmar como primer entrenador por la UD Extremadura. A renglón seguido, el Tenerife emitía un comunicado quejándose de las maneras, tanto del técnico Barcelonés como de los extremeños, pues según dicha información, ni uno ni otro nunca contactaron con las oficinas del club insular para comunicar tal intención. "A pesar de las erróneas y nada deportivas formas empleadas por ambas partes en la salida de Antonio Rodríguez Saravia, Rodri, al Extremadura UD, el club le desea lo mejor tanto en lo personal como en lo deportivo", rezaba el final del comunicado emitido por el departamento de comunicación insular. Rodri ha sido presentado el miércoles y ya ha dirigido su primer entrenamiento. Así que, si el ambiente estaba ya enrarecido por la falta de resultados, esta semana lo está aún más.

En lo que respecta al capítulo de bajas, pasan ya los siete meses en los que el medio centro Aitor Sanz se encuentra alejado de los terrenos de juego continuando su recuperación en Vitoria de la mano del Dr.Míkel Sánchez. La buena noticia es la mejoría de Montañés, aunque seguirá sin estar disponible. Y a más inri, Nano Mesa abandonaba el entrenamiento por problemas musculares, siendo duda para Pamplona.

Otra cuestión que se pregunta el ambiente insular es si a sabiendas del compromiso internacional del Hondureño Acosta, y tan necesario en el centro del campo, por qué éste no forzó la quinta amarilla para estar disponible a su vuelta frente al Rayo Majadahonda; su respuesta en rueda de prensa posterior al encuentro contra el Albacete no convenció a nadie : "No sabía que iba a ser sustituido tan temprano."

Así las cosas, el CD Tenerife no lo tendrá fácil para convencer en Pamplona.