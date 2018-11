En penaltis el conjunto vasco se lleva el Teresa Herrera, por 1-4

En la previa al partido masculino, se jugó el partido entre el Deportivo ABANCA y el Athletic Club que acabó con un solitario tanto en el marcador de Eunate Arraiza, que benefició al club vasco y con ello se llevó el trofeo Teresa Herrera.

El partido comenzó en los 15 primeros minutos de juego con una gran posesión de balón del conjunto vasco y que se vio reflejada en el marcador debido al gol de Íñigo, gracias a un desajuste en la defensa coruñesa, que aprovechó Mikel Rico para darle un pase al segundo palo a Íñigo y que esté, marcase a puerta vacía.

El Deportivo, por su parte, tras el gol recuperó el mando de la posesión y con ello consiguió 7siete minutos después empatar el encuentro, por medio de un golazo espectacular con una volea en el aire de Christian Santos, asistido por Saúl.

La nota negativa de la primera parte ha sido la lesión en el minuto 32 de Mikel Rico, que ha sentido unas molestias en su tobillo izquierdo, y ha acabado en un traumatismo en la cara izquierda del tobillo; se sentó en el banquillo en muletas, por lo que ha sido un cambio obligado para el técnico argentino, Berizzo, que lo más probable es que lo pierda para el partido que disputa este domingo en el Nuevo San Mamés frente al Getafe.

En el descanso se produjeron varios cambios en el Athletic: Raúl García, Guruzeta, Balenziaga, Unai salieron del terreno de juego, y entraron en su lugar Aduriz, San José, Ganea y Beñat, respectivamente. Esto cambió el rumbo del encuentro, ya que Aduriz aprovechó un rechace de Bóveda para marcar su gol de volea, desde la frontal y con su pierna mala, pero con eso no consiguieron enfriar a la afición deportivista. También jugaron Williams y Yuri, que entraron por Iñigo y Dani García, respectivamente.

Por parte del Deportivo, cabe destacar la entrada de Carles Gil por Fede Cartabia en el minuto 56, que 20 minutos después de su entrada al campo, le daría un pase en profundidad a Saúl que acabó en golazo. Carrera en profundidad, recorte hacia la derecha y disparo a la escuadra, que entra con una elegancia, como si un golfista diese su golpe perfecto. Sin duda, Saúl ha sido el "man of the match", con su asistencia al venezolano y su tanto, fue un puñal constante, como cuchillo en la mantequilla que volvió loco a Capa, muchas veces lo paró, pero el lateral deportivista no se dio por vencido.

En el minuto 69, entró Vicente Gómez en lugar del danés, Michael Krohn-Dehli, que volvía de su lesión y se le vio bastante cómodo en el campo. En el 80, se produjo la entrada de los dos de los tres canteranos del Fabril, que estaban en la lista para este trofeo, Montiel y Víctor Díaz, que apenas tocaron el balón, entraron por Christian Santos y Didier Moreno. Y en el 89 entró el tercer canterano, Quique Fornos por Somma, para completar la lista de jugadores del filial.

El Deportivo peleó frente a un rival de la Liga Santander de mayor presupuesto, con una actitud muy buena, pero con fallos en defensa que hay que mejorar, Bóveda no fue capaz de dar seguridad al conjunto gallego y un Borja Valle que tuvo destellos, pero no constancia. Buena noticia la salida de balón de Somma, la aparición con gol de Christian y el partidazo de Saúl. y por último como nota, Mosquera lleva mucho tiempo a un nivel muy inferior a su mejor versión. Éste lunes, se enfrentará al Almería en los Juegos del Mediaterráneo.