Goleada 'amarilla' para incrementar las dudas en Butarque 

El partido se antojaba como la presentación de Arnáiz frente al público de Butarque. El joven fichaje veraniego aun no había debutado con el primer equipo debido a sus problemas en el pubis. Se lesionó en febrero, con el Barça B curiosamente contra el Alcorcón, equipo al que se enfrentaba esta noche. Además, servía también para ver a Serantes, que todavía no había jugado ningún partido oficial esta temporada con el club. Los minutos se han repartido entre Cuéllar y Lunin quedando Jon Ander relegado a un tercer plano.

Tan solo tres cambios hizo Parralo respecto al once titular que ganó en liga por 0-1 frente al Lugo. En portería se vio obligado a poner a Lizoain ya que Jiménez cayó lesionado. Los otros dos restantes fueron Burgos y Eddy Silvestre que entraron en lugar de Elguezabal y de Domínguez. Por su parte, Pellegrino revolucionó el once y solo alineó a dos de los que empataron a cero en Girona. Fueron Tarín y Eraso, el resto, todos cambios con la oportunidad de ver a los menos habituales como Mauro, Sabin o Mikel Vesga. Arnáiz, tal y como era de esperar no salió de inicio. Se le esperaba en Butarque y tal es así que cuando antes del partido se le anunció por megafonía, los asistentes empezaron a aplaudir a Jose.

Serantes atrapando el balón de las botas de Juan Muñoz | Foto: CD Leganés

Una primera parte sosegada

El Leganés comenzó dominando el esférico, mientras que el Alocrcón, pese a que quería tener iniciativas, se topaba contra la zaga ‘pepinera’. La primera del partido la tuvo Tarín en el minuto tres tras un buen centro de Nyom, pero su remate lo atajó Lizoain. Seis minutos después, Santos y Gumbau hilaron una buena jugada por la derecha y el centro, lo remató Sabin pero de nuevo estuvo muy bien plantado el portero amarillo. La mala noticia de la primera parte llegó en el minuto 20 cuando Rodri Tarín cayó lesionado y tuvo que ser sustituido por Juanfran. La primera clara del Alcorcón llegó en el veinticuatro cuando Serantes le quitó el balón de los pies a Juan Muñoz cuando solo tenía que regatear a Jon Ander para anotar el 0-1. Los siguientes minutos fueron de mayor control por parte de ambos conjuntos sin llegar a anotar ninguna ocasión clara.

Sabin Merino busca superar la zaga visitante | Foto: CD Leganés

Una segunda parte frenética

En la segunda mitad el Alcorcón cambió a todo el equipo menos a Lizoain mientras que Pellegrino apostó por los mismos once. Arrancó bien el cuadro visitante y a punto estuvo Parra, pero su disparo salió a la derecha de la meta de Serantes. El Leganés por su parte que empezó un poco dubitativo fue ganando metros conforme iban pasando los minutos. En el 63’ llegó el momento por todo aficionado blanquiazul. Debutó por fin Arnáiz acompañado de Bustinza, que también volvía después de varios partidos ausente. La alegría del Talaverano le duró poco al publico de Butarque y es que Mayoral adelantó al Alcorcón minutos después. Disparo de Pereira que se estrelló en el palo derecho de Serantes y el rechace, solo y sin oposición lo empujó a placer Mayoral.

Se quiso recuperar pronto el Leganés y fue Rolan quien dentro del área pequeña disparó, pero al tener oposición, mandó el balón alto. Con el Leganés volcado fue el Alcorcón quien amplió distancias. Faltando diez minutos para el final Gavilán lanzó un pase en profundidad y Pereira, con un disparo cruzado, anotó el 0-2 en el marcador. Aparecieron sonidos de viento sobre el Municipal de Butarque cuando en el 85’ Gavilán anotó el 0-3. De nuevo por la izquierda llegó la jugada y fue el ‘22’ quien puso la goleada. Instantes después fue Michael Santos quien provocó un penalty y fue Gumbau el encargado de anotarlo faltando el descuento para el final del partido.