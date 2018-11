David Lombán: "Me veo con opciones de ser titular"

El central malaguista David Lombán pasó por rueda de prensa este miércoles en el estadio La Rosaleda. El asturiano habló sobre varios temas, entre ellos su debut con el Málaga en el partido de El Sadar ante el Osasuna: "El primer día contra Osasuna fue un poco caótico por las circunstancias, con un sabor agridulce porque debutaba como jugador del Málaga, pero el resultado fue negativo. El otro día también porque se nos escapó al final. Pero ahora volvemos a casa, a La Rosaleda, que es donde más seguros nos debemos sentir."

En el partido de Gijón, la defensa fue criticada por no defender correctamente la jugada que segundos más tarde se terminó convirtiendo en el gol de Carmona en el último minuto de partido: "Durante un partido pasan muchas cosas, muchas acciones, rebotes... Cuando encajas, primero son aciertos del equipo contrario y después fallos del propio equipo. Pero creo que se hizo un gran partido en líneas generales en un estadio complicado. No nos debemos conformar con un punto porque somos el Málaga, pero en el fútbol no existe el tiempo y ya con ganas de que llegue el Nàstic. Se ven todos los errores que se comenten y se trabaja para corregirlos y que no vuelvan a suceder, no sólo la jugada del gol", dijo sobre el partido ante el equipo sportinguista.

El Málaga está pasando por una etapa negativa de resultados, teniendo en cuenta el buen arranque de liga, y esto les ha hecho perder cuatro puntos en las últimas dos salidas. El zaguero afirmó que solo se trata de algo circunstancial y que el equipo pronto volverá a su solidez: "Creo que es circunstancial, son rachas que van teniendo los equipos. En los partidos suceden situaciones que muchas veces no dependen de uno mismo y no se pueden controlar. Lógicamente queremos encarar los menos goles posibles porque eso nos acerca a la victoria, pero en un futuro cercano volveremos a ver a ese Málaga sólido que nos gustaba ver."

Lombán llevaba tiempo sin jugar y, tras varios meses, pudo disputar un partido completo, en este caso en El Molinón. Respecto a esto, afirmó que, pese al poco ritmo de competición, se siente bien físicamente y que seguirá buscando el puesto de titular: "Físicamente, para ser un partido intenso de 94 minutos, me encontré bien. Durante el verano entrené por mi cuenta y me preparé bien, luego los entrenamientos aquí son intensos e intento mantener la forma. Tanto ante Osasuna como ante el Sporting me encontré bien físicamente. (...) Claro que me veo con opciones de ser titular, estoy disponible y entrenando como uno más."

"Es una liga con equipos con una historia importante en categoría superior, equipos muy poderosos. El Málaga es uno de ellos y creo que el objetivo que nos debemos marcar es a corto plazo, no a largo plazo. Obviamente, el Málaga tiene que estar lo más arriba posible en cuanto a categoría", concluyó el jugador en rueda de prensa.