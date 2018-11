Previa Croacia vs España: el último asalto a la FInal Four

La fase de grupos de la UEFA Nations League o Liga de Naciones está llegando a su fin y esta semana se juegan muchos partidos decisivos que dictaminarán los primeros clasificados para la Final Four. En esta situación se encuentra España que, este jueves se enfrenta a Croacia en Zagreb. De conseguir la victoria, La Roja ya estaría matemáticamente clasificada para esa final. Mientras, los croatas lo tienen más difícil. Para tener opciones de clasificación tendrían que ganar a España y a Inglaterra el próximo domingo.

Una Croacia muy cambiada

En unos meses, la selección croata parece haber sufrido un cambio de 360 grados. Después del impresionante papel mostrado en el Mundial de Rusia llegando a ser subcampeones, el pobre inicio en la Nations League ha hecho que eso haya quedado en el olvido. A las retiradas de Mandzukic y Subasic hay que sumar el mal momento de Luka Modric e Ivan Rakitic, quienes están muy lejos del rendimiento ofrecido durante el año pasado y en Rusia. Así, es difícil pensar en una victoria croata frente a la selección española. A esto hay que añadirle que tan solo ha logrado una victoria en los últimos cinco encuentros, un 2-1 contra Jordania.

La clasificación de La Roja, a punto

España llega con la clasificación prácticamente certificada, aunque existen una serie de resultados adversos que podrían privarle de la disputa de la Final Four. La victoria le aseguraría la primera posición, mientras que un empate dejaría todo pendiente a expensas del Inglaterra y Croacia, puesto que España perdió el goalaverage particular frente a los ingleses después del 2-3 encajado. El grupo de Luis Enrique parte como favorito en los pronósticos, así como en el buen juego derrochado desde la llegada de Luis Enrique, con tres victorias y una derrota en sus cuatro partidos como seleccionador en los que ha firmado registros de 14 goles a favor y cinco en contra.

Hablan los entrenadores

El seleccionador croata, Dalic, afirmó que su grupo no va a hacer un partido basándose en la venganza: "Vamos a intentar hacer presión alta a España. No pensamos en venganza, lo importante es ganar tres puntos que son importantes para la clasificación y tener opciones en Wembley". Y habló sobre la modificación del estilo de España tras la llegada de Luis Enrique: "España ha mostrado dos maneras, dos estilos de juego. Nosotros no hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido pero Luis Enrique sí ha cambiado el estilo y ahora juegan más vertical, no tanto basado en la posesión aunque también depende del partido y del rival".

Por su parte, Luis Enrique ha declarado que: "Es un partido vital, pero si ganamos estaremos en la Final Four". Y sobre Croacia ha afirmado que: "Estoy seguro de que Croacia mañana va a atacar, porque tiene que ganar el partido. No les vale otro resultado".

Alexey Kulbakov será el árbitro

El árbitro bielorruso Alexey Kulbakov será el encargado de dirigir el decisivo encuentro para la Selección española frente a Croacia. Será el segundo partido que dirija en la nueva competición de la UEFA, tras un Hungría-Grecia en septiembre, y la primera ocasión que arbitre a la Selección española.

En las categorías inferiores sí dirigió varios encuentros a España. A la sub-17, en la final de consolación del campeonato de Europa 2006, ante Alemania (1-1). Posteriormente arbitró dos partidos a la selección española sub-19 en el campeonato de Europa 2013, con pleno de triunfos de la Roja, 0-2 ante Lituania y 2-3 frente a Holanda.

Los precedentes

Desde la creación de Croacia como selección se ha medido a España en seis ocasiones con un bagaje de cuatro triunfos españoles, un empate y una sola victoria croata. En tres de esos encuentros no se disfrutó de goles, y en cuatro se pudieron ver tres o más goles.

Posibles onces