Cifuentes: "Me están pasando cosas buenas desde que vine al Cádiz"

El cancerbero y capitán del equipo era el encargado de hablar el jueves a los medios de comunicación que siguen la actualidad del Cádiz CF. El encuentro que se disputará ante el Córdoba este domingo y su reciente Trofeo Zamora eran los temas principales de la rueda de prensa: "La verdad es que me están pasando cosas muy buenas desde que vine al Cádiz y lo he dicho siempre. Me encuentro aquí muy a gusto, el día a día es muy ilusionante, y estoy consiguiendo muchos premios a título individual que en otros momentos de mi carrera no había conseguido."

Hablando sobre la buena racha que ha encadenado el equipo añadía: "Se intenta que no haya muchos altibajos, ni cuando las cosas van mal saltar las alarmas, ni cuando van bien ponernos de favoritos. Es una de las claves que hemos mantenido incluso en la peor época de Segunda B, siempre se ha intentado mantener la calma." Hacía hincapié en la actitud de los más jóvenes: "Es más mérito de la gente joven que está dispuesta a escuchar y cree en lo que decimos y cómo actuamos. Hacen que esa calma sea posible."

Respecto al rival que espera encontrarse el domingo, comentaba: "Es un partido muy complicado, nuestra afición va a estar allí como siempre, pero es un campo difícil y un equipo que ataca con mucha gente. Está en una situación delicada pero seguro que nos va a poner las cosas difíciles porque ellos seguro que trabajan duro para sacar resultados."

Para acabar, de nuevo dejaba claro que no será para nada un partido sencillo: "Para nosotros será un partido difícil, sobre todo cuando vienes de varias victorias seguidas, donde puede haber una sensación de bienestar. Será un partido bonito por el tema de las aficiones e intentaremos conseguir la victoria", finalizó.