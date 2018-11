Álex Alegría: "Estoy contento por mi trabajo y por el del equipo"

El Rayo Vallecano volvía a disputar un partido en su campo, y casi seis meses después desde la última victoria, el triunfo ante el Lugo que certificaba el ascenso a Primera División, el equipo de la franja volvía a ganar en Vallecas. En circunstancias diferentes, puesto que lo que estaba en juego era el Trofeo de Vallecas y la mayoría de los que se encontraban en el césped no eran los jugadores habituales empleados por Míchel, los madrileños dejaban sin premio al Grasshopper suizo.

Álex Alegría y Álex Cano hablaron ante los medios

Al acabar el encuentro, uno de los protagonistas del duelo, Álex Alegría, pasó por zona mixta para comentar sus sensaciones de un partido en el que hizo un doblete, el primero desde que se encuentra en el Rayo: "Siempre viene bien marcar goles. Estoy contento por mi trabajo y por el del equipo. Los canteranos son buenos jugadores y además buenos compañeros. Tenía ya ganas de marcar delante de la afición. He tenido pocos minutos, pero al míster se los pido con trabajo", afirmó.

Otro de los nombres propios del partido, entre otros, fue Álex Cano. El canterano, que está ofreciendo un gran nivel en el Juvenil A, se mostró muy contento con la oportunidad que le brindó el técnico: "Esto es un regalo que me da la vida y estoy muy agradecido. Es un lujo estar aquí. Lo he vivido súper nervioso, con mi familia, estaba en clase cuando me enteré y es increíble entrar en este estadio como jugador. Míchel me ha dado mucho ánimo y confianza. Espero seguir así", aseguró, emocionado.

El Rayo Vallecano vuelve a sonreír en casa, y su trofeo, tras ser superiores a los rivales, se queda en tierras madrileñas. Pero esta confianza debe servir a los jugadores a nivel individual como al propio grupo, para coger fuerzas e ir a por el siguiente objetivo el próximo sábado 24 de noviembre a partir de las 16:15 horas, Mestalla.