Sergio Ramos: "Soy capitán y asumo las críticas"

El defensa y capitán de la Selección Española, Sergio Ramos, ha comparecido en Zagreb antes del importante enfrentamiento ante Croacia. Un partido transcendental para la selección, en el que la victoria supondrá un billete directo para la Final-Four en la Liga de Naciones.

Consciente del valor del partido y las críticas recibidas recientemente en el Bernabéu, Ramos afirmó que "soy capitán y asumo las críticas, no me las tomo como algo personal. Con vistas al partido, como futbolista es un escenario único sabiendo que podemos disputar una Final-Four, jugamos ante una gran selección. Mañana será un partido importante con mucho en juego para los dos equipos y vamos a intentar plasmar lo que hemos trabajado y a ver si nos sale un partido tan brillante como en Elche".

El capitán no dudó en responder a los elogios de su entrenador, Luis Enrique, agradeciendo que su esfuerzo sea reconocido: "Los que saben mi dedicación me alegra que hablen de mí como lo hacen. Hay gente que no sabe la dedicación que tenemos. Es gratificante que todos mis entrenadores tengan palabras de reconocimiento para mí. El fútbol son estados de ánimo pero por mi parte no será. Siempre he estado el primero para meter el pie en el fango y dar ejemplo. Intento ser justo con el fútbol. Invitaría a mucha gente a pasar un día conmigo y ver mi dedicación".

Final ante Croacia

El destino de La Roja pasa por este enfrentamiento para tener que depender únicamente de ellos mismos. En la convocatoria destacaba la vuelta de Jordi Alba, para el que Ramos tuvo unas palabras durante la comparecencia: "Para mí es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y mantenemos una gran amistad. Siempre que vuelven compañeros y amigos es una alegría. Nos puede dar muchas cosas positivas a esta Selección".

Ramos también se encargó de aliviar el ambiente ante el aluvión de críticas recibidas a dos de sus compañeros de Selección y de equipo, Asensio e Isco: "Son dos grandes jugadores, Isco viene de una operación grave y volverá a coger ritmo. Vamos viendo su mejores versión. Asensio, igual. Todos atravesamos rachas y los entrenadores están para tomar decisiones. Nosotros intentamos rendir al mejor nivel y estar a disposición de los entrenadores. Ambos son jugadores importantes para el Real Madrid y la Selección y esperemos ver pronto su mejor versión".

Finalmente, Ramos concluyó su comparecencia hablando del rival de altura al que se enfrentarán, afirmando que no será un partido fácil y que habrá mucha disputa: "El entrenador nos pone encima de la mesa el potencial del rival. Tienen jugadores de talla mundial, con una defensa que ha demostrado ser contundente, nos preocupa el bloque, no una figura individual. Será un partido duro, ambos dependemos de nosotros mismos y espero que los espectadores disfruten de un gran duelo".