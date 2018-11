Juanfran: "Mi prioridad no es el dinero. Si por mi fuera acabaria mi carrera en el club"

En esta semana de descanso en lo que respecta a la jornada liguera de Primera división, el defensa rojiblanco concedió una entrevista para El Larguero y en la que no eludió pregunta alguna acerca de diversos temas de interés para el aficionado al fútbol, y en el que se le pudo dar a conocer de forma más profunda.

Selección

En lo que respecta a poder ser convocado por parte del seleccionador español, no ocultó su ilusión por ello: "A la selección deseo que le vaya bien, se le debe apoyar siempre. No voy a perder la batalla de ir a la selección hasta que me retire. Tengo predisposición para lo que haga falta".

Jugadores

Sobre la renovación con el Atlético de Madrid, comentó que no sabía nada acerca de ello y que aún era pronto: "El año pasado solo renové una temporada, pero a mi me gustaría seguir en el equipo. Todavía no he hablado con Miguel Ángel. Mi prioridad no es el dinero, sino el bienestar familiar. Si por mi fuera acabaría mi carrera en el club".

La renovación de Griezmann ha sido muy importante para el club, tanto por el valor que le da a la plantilla como por el gran esfuerzo económico realizado y el lateral opinó que no cree que esto sea inconveniente para otros jugadores que no se sienten valorados como el francés: "El jugador también ha hecho un esfuerzo por quedarse, el club sabrá con quien debe hacer un esfuerzo económico o como valorar a cada jugador".

Fuente: www.laliga.es

En los últimos días se ha hablado sobre la intención de que Oblak, molesto por no tener todavía la renovación por parte de su club, desee abandonar el club rojiblanco durante el próximo mercado invernal. Según opina Juanfran, cree que el cancerbero continuará en el equipo: "Yo le veo todos los días, es muy importante para el equipo. Es el mejor del mundo y espero que siga en el club. Da un rendimiento altísimo al club. Para mi Oblak es el mejor de todos los porteros con los que he coincidido en el club. Aparece en los momentos importantes en el partido".

Las lesiones están acusando de forma importante al equipo desde principios de temporadas y sobre ello el lateral declaró que "no creo que sea por motivo ni del césped ni de una inadecuada preparación de los jugadores, es algo que ocurre y se puede controlar poco. Esperemos que tengamos las mínimas posibles de aquí a final de temporada". Precisamente, sobre el terreno de juego, se está procediendo al cambio del césped estos días debido a que no agarraba bien y el estreno tendrá lugar en el partido ante el FC Barcelona.

Forma de juego

Sobre las palabras de Quique Setién, entrenador del R.Betis, acerca de "lo aburrido" que es ver al Atlético de Madrid según declaraciones que él mismo efectuó igualmente en El Larguero, el lateral expresó que "respeto lo que dice Setién y como juega su equipo, pero a mi me encanta como juega mi equipo. Estoy orgulloso del equipo, como la afición, y somos muy reconocible. Con esta forma de jugar hemos conseguido unos cuantos títulos en estos ocho años".

Champions League

Esta temporada la final de la Champions se celebra en el Wanda Metropolitano y por la dinámica del equipo estos últimos años parece ser obligado su presencia en la misma, sin embargo esto no debe tener mayor presión para el club según indicó: "Se nota exigencia en la gente, muchos dicen que a la final de Champions pero ahora vamos al objetivo de quedar primero de grupo, la gente debe tener los pies en el suelo. Transmitimos mensaje de tranquilidad, poco a poco iremos avanzando y ojalá podamos estar en la final pero no debemos obsesionarnos porque no sería bueno para el grupo", finalizó el lateral.