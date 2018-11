Tras su derrota en el campo del Teruel en la pasada jornada (1-0), el FC Barcelona B tiene el deber de conseguir una victoria si pretende aspirar a una plaza en la parte noble de la tabla. El equipo entrenado por García Pimienta no termina de arrancar y ha entrado en una racha negativa de resultados de la que no es capaz de salir. El equipo intenta controlar el juego y es capaz de realizar ocasiones de peligro pero que en los últimos encuentros, no es capaz de materializarlas.



El entrenador azulgrana Francisco Javier García Pimienta es consciente de ello y como declaró al finalizar el partido frente al Teruel, el partido contra el Cornellà es clave para su conjunto. El equipo necesita una victoria cuanto antes y que mejor que en su estadio y ante su afición.



Por la parte del conjunto cornellanense, suman los mismos puntos que los azulgranas que solamente le superan en la diferencia de goles. Quieren aprovechar el mal momento del Barça y quieren puntuar en un estadio complicado. El entrenador del Cornellà Xavi Calm, habló tras la victoria de su equipo frente al UB Conquense (2-1) y quiso destacar el juego directo de su equipo y las llegadas al área rival cada vez más continuas: “Las últimas semanas estamos llegando más al área rival. Los puntas están trabajando bien y estamos siendo un poco más directos".



El partido se presupone disputado e igualado, en el que los dos equipos necesitan la victoria para acercarse a los puestos de ascenso. Un encuentro en el que un Barça B necesitado y enrabietado por su mala racha, y un Cornellà con la moral alta querrán llevarse los 3 puntos y comenzar su escalada en la tabla.

El Barça quiere romper la mala racha

El FC Barcelona B acumula una racha negativa de partidos y ya tiene el descenso más cerca que el ascenso. Todavía es pronto para sacar conclusiones pero el filial azulgrana debe de mejorar en muchos aspectos si quiere finalizar la temporada en la parte alta de la clasificación. El equipo suma 2 puntos de 12 y ve como los puestos de ascenso ya le quedan a 5 puntos.

Desde que ganó 0-3 al Ontinyent, los de García Pimienta empataron en el Mini frente al Villarreal B y CD Ebro, y perdieron como visitante ante Espanyol B, Teruel y la UE Sant Andreu en la Copa Catalunya. Es evidente que no pasan por su mejor momento y que necesitan una victoria que les aúpe en la tabla y les de confianza para que los resultados comiencen a verse.

Al ser una semana en la que hay partidos de selecciones, García Pimienta no podrá contar con jugadores importantes en sus esquemas. Juan Miranda, Abel Ruiz y el juvenil Jandro Orellana han sido convocados con la Selección Española Sub21 y no podrán estar el sábado en el Mini. Tampoco lo estarán Ballou que ha viajado con Canada ni Lazar Carevic convocado con Montenegro Sub21. Lesionado Sarsanedas tampoco podrá participar. El que si podrá hacerlo será Carles Aleñà, ya que el primer equipo no tiene partido y el de Mataró entrará en la convocatoria del filial azulgrana.

García Pimienta es conocedor de los peligros del Cornellà y augura un partido difícil para los suyos: "Será complicadisimo. Nos pueden jugar directos y además tienen jugadores de mucha calidad, cambian de esquema en función del partido. Tienen un gran entrenador que nos conoce muy bien":

El Cornellà quiere mirar hacia arriba

Tras su victoria y las buenas sensaciones mostradas en su último partido, el Cornellà se encuentra con la misma situación que un Barça B en crisis. Con la moral alta y la motivación que supone jugar contra el FC Barcelona, los de Xavi Calm querrán repetir la victoria del pasado fin de semana en el Mini Estadi.

El Mini Estadi es un estadio que no se le da mal, en las últimas dos temporadas que se han enfrentado siempre han sacado resultados positivos, ya sean con empates o victorias pero siempre han puntuado. El equipo sabe que pueden sacar puntos de Barcelona y más con un filial azulgrana herido.

El entrenador del Cornellà, Xavi Calm, sabe de la importancia del partido y que aunque el filial azulgrana no atraviese un buen momento, para sacar puntos del Mini hay que trabajar y dar el 100%: "Seguiremos trabajando, como cada semana, para intentar conseguir los 3 puntos la próxima jornada en un campo muy difícil”.

Precedentes

FC Barcelona B y Cornellà se vieron las caras en un amistoso de pretemporada disputado en agosto, donde los culés vencieron por 3-1 en el Mini Estadi.

En el campeonato liguero, los dos equipos se enfrentaron en la temporada 2015/16 con un buen balance para el Cornellà, que consiguió ganar por 2-1 y empatar en Barcelona 1-1. También en la temporada 2016/17 les tocó enfrentarse, con victoria para el Barça en Cornellà por 0-2, y al contrario, victoria del Cornellà en Barcelona 0-1.

En Copa Catalunya 2016 el FC Barcelona les eliminó con un 0-2 en Cornellà.

Posibles alineaciones

Por parte del FC Barcelona B: 4-3-3

Ezkieta; Wagué, Chumi, Cuenca, Jaime; O.Busquets, Monchu, Riqui Puig; Collado, Carles Pérez, Mújica.

Por parte del Cornellà: 4-4-2

Ramon Juan; Agus, Pere, Borja López, Manu Torres; Abdoulaye Fati, Eloy Gila, Pep Caballe, Carlos Esteve, Agus Medina y Gaspar.