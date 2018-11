López Garai: "A nada que bajemos el nivel como locales seremos muy vulnerables"

López Garai ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro contra el Rayo Majadahonda. El Numancia buscará conseguir una victoria que refuerce el empate sacado en casa del líder la semana pasada. El técnico vasco no podrá sentarse en el banquillo merced a la expulsión sufrida frente al Granada tras concluir el choque, algo que no es nada habitual en él: "No es una situación que me agrade, pero hay que aceptarla y que no se vuelva a repetir, como jugador ni como entrenador me había pasado", ha indicado López Garai.

La polémica en el Nuevo Los Cármenes surgió en los minutos finales. El Granada comunicó al banquillo soriano que no iba a tirar el balón fuera justo cuando los sorianos se quedaron con diez. Algo que ha explicado López Garai, indicando: "No iban a tirar el balón porque estábamos con diez, por eso es por lo que lo hacen". A la conclusión, tanto Diego Martínez como López Garai fueron expulsados. Pese a la reclamación del Numancia, competición ha desestimado la retirada de la sanción con lo que López Garai no se sentará en el banquillo en Los Pajaritos: "Intentaré vivirlo con tranquilidad", reconoció.

Nueva jornada, vida nueva

El encuentro frente al Rayo Majadahonda ha sido catalogado como un partido "totalmente independiente" en comparación con el del Granada. López Garai ha indicado: "La propuesta del Rayo Majadahonda me encanta, está haciendo las cosas muy bien. Vamos a tener que estar alerta. Mezcla experiencia con juventud y esa mezcla suele salir bien."

El Club Deportivo Numancia, al igual que el resto de los equipos de la categoría, acostumbra a ofrecer una imagen muy distinta cuando juega de local, algo que ha reconocido el entrenador vasco: "Si conseguimos mantener el nivel que estamos manteniendo como locales, tendremos opciones". La idea del técnico es: "Seguir jugando bien y seguir con la idea que tenemos. A nada que bajemos el nivel como locales somos muy vulnerables."

Al ser preguntado por la adaptación de Derrik Osede, el lateral que ha comenzado dos semanas de prueba con el equipo rojillo, López Garai se ha mostrado optimista: "No es sencillo para él, pero lo está haciendo bien."

En el ámbito de bajas, el Numancia vacía prácticamente la enfermería, contando únicamente con las ausencias de Ripa y Dani Nieto y la duda de Nacho Sánchez. Por último, la ausencia de Yeboah, que fue expulsado en el Nuevo Los Cármenes, podrá ser suplida por Unai Medina, Alain Oyarzun o "un delantero que nos eche una mano en banda", en palabras del entrenador vasco.