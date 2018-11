Previa Osasuna - Tenerife: a por la tercera victoria consecutiva 

Osasuna recibirá a un rival fuerte como el Tenerife el sábado 17 a las 18:00 horas. Los rojillos se han hecho fuertes en El Sadar, siendo imbatibles y lucharán por sumar y seguir siéndolo. En el último encuentro ganaron al Extremadura (2-3) y se acercaron a los playoffs sumando 19 puntos en el octavo puesto. El Tenerife empató frente al Albacete (0-0), y peleará por volver a la senda del triunfo después de dos malas jornadas. Los visitantes son decimoctavos con 13 puntos, que necesitan alejarse del descenso.

Las situaciones y objetivos entre ambos son diferentes. Por un lado, Osasuna ha conseguido escalar posiciones y pelear por ser candidato a los playoffs (aunque la Liga es larga y aún pueden pasar muchas cosas). Y por el otro, el Tenerife no ha empezado la temporada de la mejor manera y están en la parte baja de la clasificación. Los visitantes están a dos puntos del descenso, por lo que necesitan ganar para alejarse.

Osasuna se encuentra en un momento anímico muy bueno. En El Sadar se han crecido, creando muy buenas sensaciones y consiguiendo resultados positivos. El club navarro no ha perdido ningún partido en Pamplona: cuatro victorias y dos empates, es decir, 14 puntos en total. La única preocupación de la afición son los partidos a domicilio, que hasta la jornada pasada no habían conseguido ganar. Los partidos fuera eran un gran peso para Osasuna, que solo había sumado dos unidades lejos de Pamplona. Después de la victoria en Extremadura (2-3), los rojillos se han quitado un peso y ha sido un empuje anímico muy positivo. Además cuentan con dos partidos consecutivos venciendo, y tres sin conocer la derrota. Los dos últimos triunfos vienen de una gran pelea sobre el césped consiguiendo remontar.

El Tenerife no está en las mejores de sus rachas. Llevan dos jornadas seguidas sin ganar: Numancia (2-0) y Albacete (0-0). Además en ambos no han conseguido anotar ni un gol, por lo que deja sensaciones pobres ofensivamente. Fuera de casa han sumado cuatro puntos, todos de ellos en empates. Además, no han conocido la victoria fuera de casa y en tres ocasiones han perdido.

Jagoba Arrasate no ha presentado ningún cambio en su convocatoria. Aridane fue expulsado en Extremadura por doble amarilla, pero han decidido retirarle la segunda. Por lo que, volverá al terreno de juego. Los descartados son Xisco por sanción, Íñigo Pérez y Sergio Herrera por lesión y Miguel Flaño e Imanol García por decisión técnica.

El Tenerife cuenta con muchas bajas. Los canteranos serán protagonistas en los visitantes. José Luis Oltra no podrá contar con Nano por lesión, Jorge Sáenz, Bryan Acosta y Chilunda por estar con sus selecciones y Alberto por sanción. Paco Montañés y Aitor Sanz siguen recuperándose también. El técnico ha tenido que convocar a tres canteranos: Borja, Samuel y Javi Alonso.

Árbitro

José Antonio López Toca (Comité de Árbitros de Cantabria) será el encargado de dirigir el encuentro entre Osasuna y Tenerife. Este colegiado ha amonestado con siete tarjetas amarillas por partido de promedio. No ha señalado ninguna roja ni penaltis.

Enfrentamientos entre sí

Osasuna recibirá a un rival difícil, con el que no sale favorecido en los anteriores enfrentamientos. El Tenerife ha ganado a los rojillos en seis encuentros y en tres han empatado. Mientras los navarros solo han conseguido dos victorias. La última vez que se vieron fue la temporada pasada en Pamplona, los visitantes ganaron por 0-1. En Tenerife empataron en un partido sin goles.

Convocatoria

Once posible