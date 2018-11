Última sesión semanal en el parón por selecciones

Después de empatar en Vallecas el pasado domingo once de noviembre, el Rayo este fin de semana no va a jugar, porque hay parón de la Liga por las selecciones. Los dos puntos que se les escaparon contra el Villareal, les hicieron ponerse decimonovenos en la clasificación, y el Villareal decimosextos con once unidades.

Por lo tanto, esta semana de entrenamientos será de preparación para la semana de la jornada trece, que visitarán Mestalla para jugar contra el Valencia. Los locales se sitúan en la decimoquinta posición con catorce puntos, y en cambio, los franjirrojos penúltimos con siete.

En la mañana del viernes han entrenado a las 11:00 horas a puerta abierta en la Ciudad Deportiva.

En la sesión, el primer equipo ha realizado activación, ejercicios de posesión y presión con trabajo de estrategia y fútbol a medio campo.

En el apartado de nombres propios, Advíncula, Dimistrievski, Velázquez, Lass y Pozo aún siguen concentrados con sus selecciones. Se ha podido ver a los canteranos Miguel Morro y Mendi, y Gálvez y Medrán ya han entrenado con el grupo.

Volverán a ejercitarse, el próximo lunes en la Ciudad Deportiva. El sábado 17 y domingo 18 de noviembre tienen descanso con motivo del parón liguero por selecciones, así que podrán reponer y coger muchas fuerzas para la vuelta a los entrenamientos. Seguir con la ilusión de esa temporada en la máxima categoría del fútbol español.

El Rayo Vallecano jugará su próximo partido el sábado 24 de noviembre a las 16:15 horas ante el Valencia en Mestalla, será un encuentro bonito y disputado.

El Rayo irá a por los tres puntos y a conseguir la segunda victoria de la temporada lejos de Vallecas, pero el Valencia quiere subir más posiciones y también conseguir un triunfo. Hay que decir que ellos solo han ganado dos partidos, han cosechado ocho empates y otras dos derrotas.