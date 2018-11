Lucas Alcaraz: "Tenemos que pensar que si trabajamos bien, La Romareda nos hace más fuertes"

Lucas Alcaraz ha reconocido en sala de prensa que el Mallorca es un equipo: "Trabajado y reconocible, son jugadores que saben lo que hacen. Es un equipo que defiende bien, que corre bien a la contra y con el trabajo de su entrenador bastante asimilado. Nosotros debemos intentar crecer desde nosotros mismos y desde nuestro rendimiento. Debemos ser capaces de controlar lo que proponemos", añadió.

También ha analizado el estado físico y mental en el que se encuentra la plantilla: "En el aspecto mental, esto es una competición muy larga y hay que sobreponerse tanto a las derrotas como a las victorias. En todos los equipos del mundo, cuando se gana, el ánimo es mejor. Eso hay que aprovecharlo, pero no hay que perder de vista el partido siguiente en el que debemos tener la máxima concentración y determinación." Y afirmó: "El físico depende de muchas variables. Del ánimo, de las lesiones, los resultados, etc. No me gusta pensar nunca en el final de temporada, no tiene sentido. Cada semana iremos mirando las cosas con un cristal distinto en función de lo que vaya pasando."

Tras los cambios introducidos en Tarragona dice que se debe intentar que todos los jugadores se sientan importantes, pero nadie insustituible, porque eso redunda en beneficio del equipo, y sobre el once para el sábado aseguró: "Puede que sí o que no se repita el de la semana pasada. No es por eludir la respuesta. Sinceramente, no tengo el once definido, lo cual es bueno. La gente tiene que sentir que tiene que participar. Tenemos gente muy joven y de la cantera y creemos en lo que tenemos. La única forma de demostrarlo es utilizarlo porque si el jugador solo entra cuando hay una baja obligatoria es difícil que progrese", ha subrayado.

Sobre la posible llegada de un central tras la lesión de Grippo, Lucas Alcaraz lo tiene claro: "No me gusta hablar de lo que no es mi competencia directa. Una de las posibilidades es cubrirla y eso va a depender de lo que te deje el mercado. No hay momento ideal. Lo será cuando tengamos algo que mejore lo que ya tienes."

Y aunque el equipo maño lleva sin ganar su estadio desde la primera jornada, el técnico andaluz prefiere pensar que vienen de ganar un partido: "Cada uno se tiene que quedar con lo que le haga más fuerte y en nuestro caso es que venimos de ganar. Tenemos que pensar que si trabajamos bien, La Romareda nos hace más fuertes. Así tenemos que afrontar la competición", finalizó.