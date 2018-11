El filial vuelve a sonreír en el Miniestadi

Los de Francisco Javier García Pimienta han vuelto a sonreír tras volver a la senda de la victoria en su último partido. Los goles de Abel Ruiz y Carles Pérez dictaron la sentencia definitiva ante una Unió Esportiva Cornellà que recortó distancias y que apretó hasta el pitido final.

El filial no pasaba por un buen momento. Con incertidumbre, ya acumulaba dos empates y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos. Los azulgranas estaban obligados a reaccionar para avanzar en la tabla clasificatoria y seguir peleando y consiguieron recuperar las buenas sensaciones a pie de campo.

Con más de 1.000 espectadores en las gradas del Miniestadi, los azulgranas salieron al campo con el medidor de confianza a tope y la ilusión de ganar, siendo una hazaña ante un equipo que se encontraba por delante en la tabla clasificatoria. Con la mente puesta en romper el infortunio, tras varios intentos, llegó la victoria.

Un rival serio

A pesar de haber logrado tres victorias en los doce partidos disputados en lo que va de temporada, la Unió Esportiva Cornellà salía al césped presumiendo de experiencia a la hora de definir en sus ocasiones. Los dirigidos por Xavi Calm habían sumado doce goles en los últimos partidos al igual que el filial azulgrana y por lo tanto, sobre el césped del Miniestadi, se vivió una bonita lucha. Los de Francisco Javier García Pimienta salieron con pies de plomo y siendo conscientes de que el peligro sería constante para su zaga defensiva.

Para lograr el objetivo, el técnico del conjunto local no dudó en sacar un once de garantías. Iñaki Peña, Moussa Wagué, Ronald Araújo, Juan Brandáriz, Juan Miranda, Oriol Busquets, Carles Pérez, Monchu Rodríguez, Abel Ruiz, Carles Aleñá y Álex Collado, fueron los elegidos por Francisco Javier García Pimienta, mientras que Jorge Cuenca, Jokin Ezkieta, Óscar Mingueza, Guillem Jaime, Riqui Puig, Daniel Morer y Rafa Mújica, empezaban en el banquillo, teniendo la suerte que otros jugadores como Mateu Morey, Marcus McGuane, Ferran Sarsanedas y Kike Saveiro no pudieron tener al estar lesionados.

Desde el pitido inicial, los locales dominaron el juego, anulando al rival e imponiendo su estilo. El capitán del conjunto azulgrana, Oriol Busquets, mandaba en la medular, mientras que Álex Collado y Carles Pérez estiraron las bandas, facilitando que el equipo llegara a las zonas ofensivas con solvencia, dándole mucho crédito a un Carles Aleñá que copó todos los focos de atención al haber jugado con el filial después de haber ido convocado con los hombres de Ernesto Valverde en los últimos partidos. El centrocampista de Mataró dibujó todas las opciones de los azulgranas.

El afortunado a la hora de encajarla fue Abel Ruiz, que se acercó a la portería rival y que ya avisó en los primeros minutos del partido. El delantero de Almusafes encabezó el ataque del filial y en el minuto 29, tuvo la oportunidad más clara después de un centro facilitado por Carles Pérez, cuando disparó a portería, pero no logró marcar debido a que Ramón volvió a ser decisivo para negarles la efectividad.

El filial no paraba de buscar el gol y en el minuto 33 llegó. Carles Pérez marcaba después de un lanzamiento de córner efectuado por Monchu Rodríguez y los azulgranas desataron su euforia mostrando impotencia.

El primer gol de los locales obligó a los visitantes a reaccionar. Los de Xavi Calm intentaron tirarse a la ofensiva para empatar, pero los espacios se abrieron y sus deficiencias fueron aprovechadas por los pupilos de Francisco Javier García Pimienta, que pusieron el 2-0 en el marcador con la firma de Abel Ruiz.

Un segundo tiempo distinto

Durante el segundo tiempo, el partido cambió. La Unió Esportiva Cornellà salió al terreno de juego con una marcha más y en los primeros diez minutos, se hicieron con el dominio del balón. Fue Abel Ruiz quien disolvió las esperanzas de los de Xavi Calm, que no pararon de intentarlo y generaron grandes oportunidades después de que su formación experimentara un cambio y volviera al 3-4-3, obligando al rival a que se centrara más en defensa que en ataque.

En el minuto 66, el árbitro pitó un penalti a favor de la Unió Esportiva Cornellà tras una falta cometida por Juan Miranda y Pere Martínez transformó la oportunidad en gol, recortando distancias y poniendo el 2-1 en el marcador. Tras encajar, el filial parecía confundido y los visitantes siguieron dominando a falta de lograr más efectividad.

Carles Aleñá, una pieza clave en la victoria

Con la incorporación de Carles Aleñá, el filial ganó en creatividad. El centrocampista de Mataró, que llegaba de ir convocado con los hombres de Ernesto Valverde en los dos últimos partidos, aprovechaba el parón por compromisos internacionales de los jugadores del primer equipo para descender de categoría y ayudar al equipo de Francisco Javier García Pimienta demostrando un gran rendimiento y que merece tener más minutos junto a Leo Messi y compañía.