Vicky Losada: A las jugadoras no hay que motivarlas para un Barça-Atlético"

En las vísperas del esperado clásico de la Liga Iberdrola que enfrentará a Barça y Atlético de Madrid el domingo, la capitana azulgrana, Vicky Losada, ha atendido a los medios. Las chicas de Fran Sánchez buscaran acercarse al liderato de las colchoneras, que tienen un cojín de tres puntos de ventaja para este choque.

Las jugadoras son conscientes de la importáncia del encuentro pero no creen que sea un partido crucial: "Todos los partidos valen 3 puntos. Es un clásico y vamos a ir a poner lo máximo de nosotras para ganar. Es un partido especial". En este sentido, Losada ha añadido: "Para mi todos los partidos son finales. Después de este partido no se acaba el mundo, quedan 21 jornadas. El objetivo es seguir llegar bien a mayo."

La jugadora azulgrana ha hablado también del factor público: "Siempre es bueno que la gente se anime. Ojalá la gente se sume. Necesitamos su apoyo. Cuando hemos llenado el mini hemos rendido muy bien. Hay 4000 entradas vendidas y ojalá venga mucha gente."

Por otro lado, la de Terrassa ha hablado de la igualdad entre ambos conjuntos. En Liga, ningún equipo ha conseguido la victoria en los tres últimos enfrentamientos: "El Atlético cada vez está jugando mejor. Hay nivel para que pueda ganar cualquier equipo y se puede decantar para un lado o para otro."

La capitana del conjunto azulgrana ha hecho referencia a sus rivales: "Son nuestras compañeras en la selección, las conocemos bien. En el centro del campo son muy dinámicas. Con la incorporación de Ludmila estiran el campo, que antes no lo tenían, es una chica muy rápida y con mucha calidad. Intentaremos hacer nuestro juego y salir con confianza, encontrarnos cómodas en el terreno de juego".

Losada ha reiterado la importáncia del encuentro pero no dejan de ser tres puntos más: "Son tres puntos. Aún estamos en noviembre. No hemos perdido la liga, quedan muchos partidos y si ganamos al Atlético y perdemos otro partido, será lo mismo. La motivación es extra. A las jugadoras no hay que motivarlas para un Atlético-Barça. Es un partido muy bonito."

La jugadora ha hecho referencia a una de sus compañeras de selección, y uno de los motores del conjunto colchonero, Jenni Hermoso, que se perderá el encuentro por lesión: "No sabemos si va a estar o no. Todos sabemos que Jenni tiene un talento único. Esperemos que se recupere pronto."

Finalmente Losada ha hablado de la clave del choque: "Tienen jugadoras con talento y experiencias. Tenemos que tratar que se adapten ellas a nuestro juego y no al revés."