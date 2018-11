El ascenso meteórico de Pedro Porro

Si hace unos años alguien le cuenta a Pedro Porro lo que está viviendo le tomaría por loco. Quizás incluso no haría falta remontarse tan lejos. El momento de forma que vive el futbolista del Girona le ha llevado a ganarse la confianza de su nuevo entrenador, Eusebio Sacristán, haciéndose un hueco en el primer equipo y ganándose de esta manera la ficha de profesional como integrante de derecho de la primera plantilla.

La escalada del futbolista de origen extremeño ha sido espectacular. Rápidamente destacó en su pueblo natal, Don Benito, lo que llamó la atención del Rayo Vallecano. Tras su etapa en la cantera del conjunto franjirrojo, donde llegó incluso a conquistar La Liga Juvenil C y la Copa Federación con el Juvenil B, fichó por el C.F. Peralada, filial del Girona, para terminar de formarse y poder hacerse un hueco en el primer equipo. No llevó mucho tiempo cuando Pablo Machín le convocó y le hizo debutar en Copa del Rey con la elástica rojiblanca.

Aumento de su cláusula a 50 millones de euros, la más alta de toda la plantilla del Girona

El Girona, equipo revelación de la pasada temporada, sentía que tenía una gran perla que cuidar, por lo que se apresuró y le concedió un contrato de renovación este mismo verano, en el que se imponía una opción de conseguir ficha con el primer equipo si llegaba a disputar diez encuentros en Primera División. Dicho y hecho. Ni siquiera el cambio de entrenador supuso un freno en los planes de Pedro. El lateral se ganó también la confianza de Eusebio Sacristán y este apostó en él. Tras el último encuentro, contra el Leganés, el futbolista pacense consiguió cumplir de manera automática el punto más jugoso de su contrato.

Además, curiosamente y con tan solo 19 años, ha pasado a aumentar su cláusula de rescisión a 50 millones de euros, la más alta de toda la plantilla del Girona. Uno de los futbolistas más codiciados del panorama nacional e internacional que, justo tras hacerse oficial mostró su felicidad y satisfacción del logro conseguido: "En verano no pensaba en eso. Lo único que buscaba era trabajar día a día, pero me ha cambiado la vida. Estoy muy agradecido por cumplir un sueño y ahora he de seguir trabajando más que nunca." Mucho camino aún que recorrer para un lateral que apunta maneras. El futuro es suyo.