El Espanyol B cae ante el Villarreal B

Se auguraba una mañana de buen juego y fútbol vistoso en la Ciudad Deportiva del Villarreal CF en el partido en el que se veían las caras el filial del Villarreal y el filial del Espanyol, y así fue. Ambos equipos dieron un gran espectáculo en el que la gran pegada local declinó la balanza a su favor.

El partido comenzó con ambos conjuntos queriendo dominar el encuentro ya que tanto el equipo de Miguel Álvarez como el de David Gallego se caracterizan por querer mantener la posesión del balón, generando un partido abierto y de idas y venidas durante la mayor parte del encuentro.

La primera ocasión la tuvo en conjunto visitante por medio de Doncel, cuyo disparo salió ligeramente por encima del larguero local. Poco después del primer cuarto de hora de juego llegó el primer aviso de los pupilos de Álvarez, y fue desde los once metros. Aun así, el lanzamiento de Quintillà se marchó por encima del larguero de Adri López.

Sin embargo, el primer gol local no tardó en llegar, y, a los veinticinco minutos jugados, tras una gran jugada por banda de Akalé, Simón empujó el balón dentro de la portería perica a placer. Es entonces cuando los de Gallego espabilaron y dispusieron de varias ocasiones para poner el empate en el luminoso pero, primero Femenías con una gran parada y después el larguero, le negaron el gol a los periquitos.

Como se suele decir, cuando parecía que estaba más cerca el 1-1, llegó el 2-0. Otra gran jugada por banda, esta vez de Simón, fue materializada por “Villa” en el 2-0 a los 35 minutos de la primera parte. Lo seguía intentando el filial blanquiazul pero la gran actuación de Femenías les negaba el gol una y otra vez.

Llegó la segunda parte y no podía empezar de peor manera para el conjunto visitante. En el primer minuto del segundo período, Simón anotaría el tercero para su equipo y el segundo para su cuenta particular en una jugada muy polémica ya que la defensa perica protestó por un posible fuera de juego del delantero groguet.

Los de Gallego no se rindieron y fueron en busca del gol que les metiera en el partido pero hoy la suerte no estaba de su lado y, de nuevo, el balón acabó siendo rechazado por el larguero. El Espanyol B entonces comenzó a dominar el encuentro, pero su gol no llegó hasta el minuto 73 cuando Bermejo transformaba la pena máxima cometida sobre Soria.

El conjunto barcelonés empujó todavía más tras el 3-1 y encerró en su área al equipo local, pero el marcador no se volvió a mover. Finalmente, los tres puntos se quedaron en Castellón y se consumó la tercera victoria consecutiva del filial perico, cosa que no pasaba desde la temporada 2016-2017, cuando los de Gallego cayeron ante Gavà, Barça B y Sabadell en las tres últimas jornadas de la liga.

Con esta victoria, por su parte, el filial del Submarino Amarillo sigue en plena lucha por una posición que les otorgue el derecho de jugar el play – off de ascenso a Segunda División, siempre y cuando su primer equipo no descienda a dicha competición.