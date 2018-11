Adrián: "Estamos fuertes en casa"

Como en casa en ningún lado, el Málaga CF. regresó a La Rosaleda y continuó imbatido tras lograr la séptima victoria de la temporada en casa, por 2-0 sobre el colista Nàstic de Tarragona, y logrando el récord de victorias consecutivas en su feudo.

Uno de los protagonistas, Adrián González, atendió a los medios de comunicación en zona mixta tras el partido. Sobre el récord de victorias del conjunto de Martiricos en casa, el madrileño se mostró contento por el hito, así como se congratuló de la victoria sobre el Nàstic: "Es bonito batir ese récord. Estamos fuertes en casa y nos viene bien jugar en nuestro campo. Necesitábamos la victoria para mantenernos arriba después de las dos últimas salidas.". En referencia al liderato provisional del conjunto blanquiazul, el jugador le restó importancia y ya tienen la cabeza en el próximo partido: "Es pronto y todavía quedan rivales por jugar, pero es importante esta victoria para volver a colocarnos arriba. Ya estamos pensando en el partido contra el Extremadura."

Gracias a su gol, que significó el 2-0 definitivo, consiguió cerrar el marcador a favor del Málaga. Adrián dio más importancia a lo que significó para el equipo que a nivel personal, aunque se mostró feliz por anotar: "El tema del gol es un poco secundario. Es verdad que siempre he tenido facilidad para hacer gol cuando he jugado un poco más adelantado. Si de vez en cuando tengo la oportunidad, como hoy, de que me caiga un balón, que me ha puesto perfecto Gustavo, pues intentare aprovecharlo. Te vas más contento a casa".

Sobre la posición de medicocentro que está desempeñando esta temporada, Adrián se mostró contento de jugar en esa posición, ya que se encuentra habituado a jugar en esa posición y que a pesar que le reste en su estadística goleadora sabe que es lo que necesita el equipo: “Ya son muchos años conociendo un poco esa posición y lo que necesita el equipo, hay que habituarse a eso. Estoy muy feliz de poder jugar en esa posición, me encuentro bien. Creo que el tema de los goles es secundario, además si al equipo le va bien con los goles de otro”. Sobre la competencia que existe en el equipo para entrar en los onces iniciales, el madrileño se alegra de ello y sabe que es bueno para el equipo: "Eso es una alegría para todos y habla muy bien del equipo y del vestuario. Todo el mundo está preparado, entrena diariamente, hay competencia interna y eso es muy positivo, se nota en el campo. El que entra rinde y esa es una de las claves de nuestro éxito".

Ontiveros, MVP del partido

Que el Javi Ontiveros que todos esperaban ver en La Rosaleda está de vuelta, es algo que todos tienen ya claro que ha regresado. Y es que tras la gran actuación del jugador marbellí quedó patente, tanto al salir ovacionado y aplaudido en pie por el respetable del estadio de Martiricos, como en las diferentes encuestas realizadas en las redes sociales tanto del club como de otros medios. En la encuesta realizada en Twitter por la cuenta de Vavel del Málaga CF., Ontiveros fue elegido como 'MVP' del partido ante el Nàstic con el 58% de los votos de los aficionados, por encima de Koné con el 29% y de Ricca con el 13%, jugadores que cuajaron también una gran actuación.

Encuesta Twitter Málaga Vavel | Foto: Twitter Vavel Málaga

Tras el partido el marbellí atendió a la televisión del club donde hizo referencia al récord de victorias blanquiazules en casa, a pesar de no tener conocimiento de ello y además mandó un mensaje de agradecimiento a la afición: "No sabía lo del récord, pero todo el equipo está súper contento. Hicimos un partido muy trabajado y al final llegó el gol de la tranquilidad, el 2-0. El equipo está súper contento por el partido que hemos realizado... La afición está siempre de diez, espero que siga así todo el año. Para nosotros es un subidón cuando la afición está tope. Quiero darles las gracias por votarme y enviarles un fuerte abrazo. Seguiremos llevando al equipo en volandas."

Sobre las rotaciones que está realizando Juan Ramón López Muñiz, Ontiveros manifestó que el técnico quiere tener a todos los futbolistas enchufados para que al que le toque jugar ese día dé el mejor nivel, y al que le toque descansar sabe que en el próximo partido puede tener la opción de jugar: "El míster quiere tener a todos los jugadores enchufados. El que entre siempre va a dar el mejor nivel. Los que entramos dimos un buen nivel y a los demás les ha tocado descansar, igual que la semana que viene pueden entrar ellos en el once titular." Sobre su mejora en el área defensiva esta temporada, Ontiveros sabe de su mayor trabajo en defensa, su mejoría física y reconocía el gran nivel de confianza en el que se encuentra: "Estoy trabajando más en defensa, dando más ayudas a Fede y a todo el equipo. Me encuentro muy bien físicamente."

El marbellí sabe que la segunda división es muy dura, y ya piensa en la próxima visita al Extremadura, que llega de obtener una gran victoria ante el Reus por 1-4: "Estamos pensando ya en el Extremadura, intentaremos dar nuestra mejor versión allí y traernos los tres puntos", finalizó.