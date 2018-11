Una Deportiva competitiva empata contra una inoperante Cutural

SD Ponferradina y Cultural Leonesa se daban cita en la tarde de domingo en El Toralin, en el partido correspondiente a la jornada 13 del Grupo 1. Bercianos y leoneses volvían a cruzar sus caminos, dos temporadas más tarde, tras el descenso de la Cultural de nuevo a la categoría de bronce del futbol español. Primero contra quinto, mejor local contra segundo mejor visitante, se iban a enfrentar en territorio berciano, con cuatro puntos de diferencia para la Deportiva tras doce jornadas disputadas. La Ponfe, llegaba a este vital encuentro tras encajar la primera derrota de la temporada en Salamanca ante Unionistas el domingo pasado, en un final cruel para los blanquiazules que encajaron en el minuto 90 el gol de la derrota. Sin embargo, nadie le arrebataría el liderato a los blanquiazules. Por su parte, la Cultural aterrizaba en Ponferrada tras acumular siete jornadas sin conocer la derrota, aunque llegaba a este encuentro tras empatar in extremis en el descuento de manera consecutiva ante Celta B y Fuenlabrada.

Jon Pérez Bolo, el entrenador blanquiazul tenía las bajas para este encuentro de su referencia en ataque Yuri de Souza, capital en el ataque deportivista, que cumplía su segundo partido de sanción tras su expulsión ante el Castilla, y las de guardameta Yorgan y Edward Bolaños por problemas administrativos. Sin embargo, recuperaba a Dani Pichín que no fue convocado ante Unionistas. Por su parte, Víctor Cea, tenía a su plantilla a disposición para este encuentro.

El nuevo entrenador de la Deportiva apostaba por un novedoso 4-2-3-1 con varias novedades con respecto al once del pasado domingo ante Unionistas. Isi y Son entraban en el once titular en lugar de Espina y Carnicer.

Intensa Deportiva

Con una entrada cercana a los 8000 espectadores, en un horario habitual de futbol en Ponferrada, con una temperatura ideal y con el césped y las gradas de El Toralín con sus mejores galas daba comienzo el encuentro entre Ponferradina y Cultural. Comenzaba el encuentro con una Deportiva intensa buscando portería contraria y forzando dos saques de esquina que solventaba sin problemas el equipo leonés.

A los ocho minutos, se produjo la primera sustitución del encuentro, Jon Garcia tenia que abandonar por lesión el encuentro entrando en su lugar Fran Carnicer. Con esta modificación, Son retrasaba su posición al lateral derecho. El primer disparo a puerta del partido sería a cargo de la escuadra berciana, Saúl probaba fortuna desde fuera del área pero Palatsí respondió con solvencia al peligroso intento del canterano blanquiazul.

Poco a poco la Cultural se fue haciendo con el dominio de la pelota pero sin demasiada profundidad ni verticalidad ya que no puso en ningún apuro al guardameta local, Gazzaniga.

Por su parte, la Deportiva encontraba a balón parado las vías para llegar a los dominios de Palatsí, de esta manera Trigueros estuvo a punto de sorprender a Palatsí tras un saque de esquina botado desde la izquierda.

En la recta final del primer acto, Jorge García probaba fortuna con un disparo lejano que se fue desviado y poco después, tras un barullo en el área visitante, David Grande remataba de chilena pero sin problemas para Palatsí que atrapaba sin dificultades.

Martínez Santos, tras un minuto de añadido, daba por concluida la primera parte entre Ponferradina y Cultural, sin goles, sin grandes ocasiones, tras una gran primera media hora del conjunto berciano.

Empate sin goles

Tras el paso por el túnel de vestuarios, no se produjo ninguna modificación en ninguno de los dos equipos. Al contrario de lo sucedido en el primer acto, Antonio Martínez tuvo que abandonar el terreno de juego en la Cultural, en su lugar entraba Jorge Ortiz, al primer minuto de la reanudación.

La Deportiva, esta vez esperaba con mas orden su oportunidad ante una Cultural que se hacía con el dominio de la pelota, pero al igual que la primera mitad adolecía de profundidad y verticalidad provocando cero peligro en la portería defendida por Gazzaniga.

Se iban produciendo los cambios en ambos equipos, Víctor y Albizua entraban en el equipo leonés mientras que en la Deportiva, Bolo introducía a una de sus armas en el apartado ofensivo como Dani Pichín a falta de aproximadamente veinte minutos para la conclusión reemplazando a un Jorge García extremadamente fatigado.

Lo intentaba en la recta final la Cultural, con disparos lejanos de Josep Señé y Jorge Ortiz que no encontraron puerta. Los leoneses, no dispararon entre los tres palos en todo el encuentro. El equipo blanquiazul, con el empuje de la grada, daba el último aliento en la recta final pero no fue capaz de inquietar la portería visitante.

Tras cuatro minutos de añadido, se llegaba al final del partido con el mencionado empate sin goles, reparto de puntos en un partido mas emocional que futbolístico. Con este empate, la Ponferradina pierde el liderato y cae a la segunda posición pero mantiene la diferencia de cuatro puntos, con el equipo leones, que sigue fuera de PlayOff una jornada más. La próxima jornada la Deportiva visitará al Navalcarnero, mientras que la Cultural recibirá al Burgos.