Diego Aguirre confiesa que se sintió algo excluido en el Rayo

El exjugador franjirrojo, actual jugador del conjunto aragonés, estuvo en el Periódico de Aragón hablando sobre su etapa en el Rayo Vallecano, tras llegar en la temporada 2014/2015 y comenzar su etapa de cesiones con el conjunto franjirrojo.

Desde su llegada en dicha temporada, el jugador fue cedido al Leganés y al Real Oviedo, en este último club vivió dos cesiones consecutivas. De esta manera, se empezó a referir el jugador que empezó a sentirse algo excluido en el club franjirrojo.

Tras su última cesión en el Real Oviedo, donde realizó una buena temporada, con José Ramón Sandoval siendo técnico del equipo franjirrojo, le dio la oportunidad de formar parte de la plantilla.

Tras una temporada en la que fueron tres entrenadores que pasaron por el equipo, en la siguiente, con Míchel dirigiendo al equipo, Diego Aguirre parecía asentarse en el equipo. No obstante, participó con gran regularidad en la primera vuelta, pero terminó desapareciendo en la segunda.

Sobre la desaparición del equipo, Aguirre apuntó que el no renovar pudo ser la causa de ello, con lo que dijo: "Me ofrecieron renovar, pero no acepté esas condiciones. A partir de ahí Michel trae dos jugadores más o menos de mi puesto y consideró que estaban mejor. No me apartaron como tal, aunque sí que te sientes algo excluido."

Por todo ello, cuando tuvo la oferta del Real Zaragoza, el jugador aseguró que no la pensó cuando se la plantearon tras rechazar la del Rayo Vallecano, a lo que dijo: "Veía cómo iban las cosas y Lalo me ofreció algo interesante y difícil de rechazar", junto a lo que el jugador añadió: "Las condiciones que me ofrecía el Zaragoza estaban mucho mejor."

Finalmente, Diego Aguirre aseguró que al poner rumbo hacia de Romareda también fue por ser un club histórico y a cualquier jugador le gusta jugar ante 20.000 o 25.000 personas, siendo una de las razones que le hicieron ir a las tierras aragonesas: "También me gustaría hacer algo grande allí", concluyó.