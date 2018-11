Aitana: "Una derrota nos complicaba mucho la Liga"

Minuto 64. El Atlético de Madrid vence por la mínima en el Miniestadi gracias a un gol de Kenti Robles que ensancha a siete puntos la distancia con el Barça en la clasificación. Una jugada en el área de las rojiblancas en la que la guardameta Lola Gallardo desplaza el balón hacia la banda cambia el rumbo del partido. Aitana Bonmatí, recién ingresada al terreno de juego, se anticipa a la defensa colchonera y, con la portera adelantada, decide lanzar a puerta para igualar el choque. Una jugada polémica, pues había una jugadora del Atlético de Madrid en el suelo, que decide el encuentro, y que da aire al Barça en la clasificación. La protagonista del primer gol azulgrana, la centrocampista Aitana, ha atendido a los medios tras la victoria por 2 a 1 de las pupilas de Fran Sánchez.

En una rueda de prensa centrada en la jugada del primer gol, que ha levantado cierta polémica, la jugadora azulgrana empezó analizando el encuentro: "La segunda parte ha sido diferente. Cuando hemos entrado desde el banquillo el partido estaba roto y hemos sabido encontrar más espacios, hemos salido más frescas.Quizás en la primera parte no ha salido bien lo que habíamos preparado. Los partidos se tienen que madurar, este tipo de partidos nunca son fáciles. Poco a poco hemos conseguido acomodarnos y marcar", ha resaltado la centrocampista de Sant Pere de Ribas.

La autora del primer tanto azulgrana ha analizado la jugada del gol: "No era consciente que una de sus jugadoras estaba en el suelo. He visto que la portera ha hecho un pase hacia la banda en la que estaba yo y me he decidido anticipar. No había visto la jugadora en el suelo. No me han dicho nada, son cosas que pasan en el fútbol. Siempre decimos que no se tira el balón fuera hasta que lo diga el árbitro."

En este sentido, Aitana ha recalcado la importancia de la victoria ante el líder: "Era muy importante ganar hoy. Es un rival directo y muy fuerte. Si hubieramos perdido estaríamos a siete puntos, se complicaba mucho la Liga."