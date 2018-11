Tebas responde a Errejón tras el partido del Rayo Vallecano Femenino

El pasado 17 de noviembre el Rayo Vallecano femenino recibía la visita de la Real Sociedad en Vallecas a las 13:00 horas, partido correspondiente a la jornada nueve de la Liga Iberdrola. Cada partido de dicha liga está muy competido, donde la igualdad es máxima. Además, las vascas están siendo uno de los mejores equipos de la competición, pero a la vez sabían que ir a Vallecas no sería nada fácil porque es un fortín para las rayistas.

Empezaron perdiendo las franjirrojas en el minuto siete con gol de Maddi a la salida de un córner. Poco se veía como el encuentro era un dominio total visitante, en el que el ataque rayista se chocaba una y otra vez contra la defensa donostiarra y la Real mandaba en el juego. Se vio a las franjirrojas muy nerviosas para sacar la pelota en defensa y tirar hacia arriba.

Dicho esto, en el descanso las instrucciones de Irene funcionaron y se vio que dieron un paso adelante en el campo y en su actitud, ya que en la segunda parte fue un partido completamente distinto. Hasta que en el minuto 57 llegó el primer gol anotado por Altuve desde los once metros. A tan solo cinco minutos para el final, llegó el segundo tanto de la mañana del Rayo gracias a Ángeles, que le llegó un balón complicado dentro del área, y con un toque sutil no lo desaprovecho para nada y entró.

Jugadoras del Rayo Femenino celebrando un gol | Fotografía: Liga Iberdrola

En el partido se pudo ver a un aficionado conocido, el político Íñigo Errejón, diputado de Podemos en Madrid. Pero al terminarse el partido, Errejón publicó un tuit diciendo: "Disfrutando del fútbol base. No se vive como en el campo, más aún en Vallekas. ¡Espectacular remontada de las chicas del Rayo!", y se ha podido saber gracias al Mundo Deportivo que el presidente de la Liga, Javier Tebas, se vio en la obligación de matizar dicho tuit, que le respondió: "Querido Iñigo, no es fútbol base, es la Liga Iberdrola, que no el esfuerzo de sus clubes, sus jugadoras, sus dirigentes, Iberdrola, el programa @UniversoMujer18, el @deportegob, @LaLiga, @larfef se ha convertido en una auténtica competición profesional , y sigue creciendo."

Después de conseguir la tercera victoria seguida en Vallecas, esto es muy largo y hay que seguir, pero se ve a unas chicas que pelean mucho y no se rinden nunca. El próximo jueves 22 de noviembre las chicas jugarán en el Cerro del Espino contra el Atlético de Madrid, un bonito derbi para poder ver en directo.