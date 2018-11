Real Oviedo 2-1 Real Sporting de Gijón: puntuaciones del Oviedo, jornada 14 de Segunda División

Tras una nueva jornada de derbi, en la que el Real Oviedo de Juan Antonio Anquela se alzó con la victoria, toca analizar la victoria de manera individual y cuales fueron las claves para que el conjunto carbayón se hiciese con los tres puntos ante su eterno rival.

El modo en que se tratará de calificar a los protagonistas de la victoria del conjunto azul será el siguiente: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Nereo Champagne

7: Sin complicaciones. | El guardameta argentino cumplió con creces a pesar de jugar uno de los partidos más importantes de la temporada llevando tan sólo tres encuentros como titular en lo que va de liga. Se le vio muy seguro por alto, algo que da tranquilidad, aunque algo torpe con los pies. Nada pudo hacer en el gol recibido, desde los once metros.

Bárcenas

7: Incombustible. | Para empezar, hay que halagar la acción del fichaje panameño del Real Oviedo no acudiendo a su cita con la selección de su país para jugar este partido. Conocedor de la trascendencia del mismo, firmó una muy buena primera parte, cumpliendo en defensa, su faceta más débil, sacando bien la pelota y teniendo mucho recorrido por el carril derecho. Sufrió una dura entrada que pudo mermar su rendimiento y fue sustituido en el minuto 72.

Forlín

6: Otro penalti para la colección | El central argentino, a pesar de firmar de nuevo un buen partido, seguro por alto y con buena salida de balón, vio mermada su calificación por trastabillar al delantero sportinguista, Neftali, en el área. Dicha acción llevó a Trujillo Suárez a señalar el punto fatídico y a hacer que el Sporting recortara diferencias a quince minutos del final.

Alanís

9: El debut soñado | Corría el minuto 14 cuando el Tartiere coreó su nombre por partida triple. Ya se sabe lo que significa eso en Oviedo: gol. El mexicano, ya recuperado de su lesión, volvió a gozar de titularidad tras el batacazo de A Coruña. Debutó en el Tartiere y lo hizo a lo grande, con un remate de cabeza potente, ante el que nada pudo hacer Mariño. Además, firmó un gran partido atrás, donde pudo exhibir su fortaleza.

Javi Hernández

10: La edad no importa | Javi Hernández hizo, la noche del sábado, lo que cualquier defensa tiene que hacer en un partido. A pesar de su corta edad y su, por tanto, corta trayectoria como futbolista, el canterano del Real Madrid dio un auténtico máster sobre experiencia. Supo entender cuándo sacar el balón jugado y cuándo el equipo necesitaba juego directo y estuvo muy contundente en las tareas defensivas. Partido perfecto el suyo.

Mossa

6: No brilló. | No todos los días son fiesta, como quien dice. Era difícil estar a la altura a la que José María Angresola, lateral izquierdo valenciano del Real Oviedo, estuvo en el último derbi. Hizo lo que tenía que hacer, pero está a años luz de su mejor versión.

Ramón Folch

7: Marcó el compás | El ingeniero en telecomunicaciones entendió a la perfección a lo que tenía que jugar el Real Oviedo en sus mejores minutos, en la primera mitad, y supo llevar el peso de un partido de estas características. En la segunda parte no se le vio tanto porque el equipo perdió en presencia.

Sergio Tejera

9: Agresividad (bien entendida) y talento en un solo jugador | Un mal remate a portería sirvió como asistencia para que Ibra subiese el primero al marcador del Tartiere. A partir de ahí empezó la exhibición del centrocampista del Barcelona. Demostró su calidad con la pelota, en el último pase y sobre todo el trabajo defensivo que pide Anquela. No tiene miedo a hacer faltas y aunque siempre es bueno tener un jugador competitivo, el catalán no podrá disputar el partido ante el Reus por haber visto la quinta cartulina amarilla.

Saúl Berjón

8: Arriesgó y le salió bien a él y al equipo. | Saúl Berjón ejerció de capitán el sábado, algo que todo el mundo esperaba de él y algo que se echó mucho en falta en Riazor. A pesar de llegar muy justito de fuerzas por la lesión sufrida ante el Mallorca, el ovetense disputó los primeros 45 minutos y le dio tiempo a dar la asistencia del segundo gol, obra del mexicano Alanís y a haber podido materializar el tercero, pero Mariño desbarató la acción con una (otra) muy buena parada.

Joselu

6: Se vació, como siempre, pero no obtuvo el premio. | Un delantero siempre quiere marcar goles. No fue el caso de Joselu Moreno el sábado, pero lo cierto es que el de Cartaya corrió hasta el último minuto del partido. 'Chapeau'.

Ibra

9: Abrió la lata y ganó las batallas aéreas. | Corría el minuto seis de partido y a Ibra se le ocurrió que una tijera podía ser la mejor forma de llevar a la portería un mal remate a puerta de Tejera. Fue lo mejor que hizo. Llevó la locura al Tartiere.

Diegui Johannesson

6: La siempre difícil tarea de sustituir al '10'. | El hispano-islandés gozó de 45 minutos en el derbi. Estuvo bien en lo físico, con recorrido e incluso tuvo una ocasión para subir el tercero al marcador, de cabeza, pero otra vez más el guardameta vigués del Sporting lo impidió.

Carlos Martínez

2: No ha vuelto. | El vasco no ha cogido ritmo de competición, se le ve lento y lejos de lo que un día fue. Falló un control en un pase muy fácil de central a lateral y eso denota que las cosas no van bien, pero seguro que con el paso del tiempo y de los entrenamientos se volverá a ver al futbolista que deslumbraba en la Real Sociedad.

Toché

S.C. | Jugó ocho minutos. Saltó al campo en el 86 y disputó los cuatro de descuento, pero lo cierto es que a pesar de salir enchufado en la presión, el murciano no participó en el partido lo suficiente por falta de tiempo.

El Carlos Tartiere

10: La batalla se ganó en una previa espectacular. | El 1-0 no lo subió al marcador Ibra, sino la afición. Desde la cálida mañana del sábado, los aficionados del Real Oviedo esperaban con ansia el partido en la Plaza de Pedro Miñor.

El recibimiento al autobús del equipo en su trayecto desde el hotel de concentración hasta el campo fue algo irrepetible e incluso cuando marcó el Sporting se escuchó más a la afición carbayona que a la visitante. Además, salvo los ya típicos cánticos fruto de la rivalidad entre los dos equipos de la región, el partido se saldó sin incidentes.