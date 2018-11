La lucha por los play-off más viva que nunca

HOSPITALET 11, MARTINENC 0

Histórico. Las gradas de La Feixa Llarga vieron algo que ni los aficionados más longevos habían presenciado nunca. El domingo 18 de noviembre de 2018 pasará a la historia del "Hospi" por ser el día en que los "riberencs" lograron la mayor goleada en sus 61 años de historia. Once goles que sirven para resucitar a un Hospitalet que necesitaba oxígeno después de dos derrotas consecutivas. Seis de los once tantos fueron obra de Salinas, que anotó un "set" él solo. La víctima fue el colista Martinenc. Los barceloneses ofrecieron en todo momento una imagen futbolística muy desdibujada, de un nivel insuficiente para mantener la categoría. Mucho deben reflexionar y trabajar los de Manel Moya, que tras dos partidos al frente del equipo, no ha logrado provocar la reacción esperada.

SANTFELIUENC 0, EUROPA 3

Continúa la racha de triunfos del conjunto "escapulat" tras certificarse su victoria en Sant Feliu por cero a tres. Los del Nou Sardenya ya son terceros en la clasificación. Salió bien plantado el Santfeliuenc, dispuesto a dar guerra a un Europa que le costó crear peligro durante el primer tiempo. No obstante, Alfons Serra consiguió abrir la lata en el minuto 56 y dibujó el camino de la victoria para los visitantes, que sentenciaron con los goles de Soto y Martínez.

POBLA MAFUMET 0, PRAT 1

Un gol casi en el descuento del encuentro anotado por Salva, dio los tres puntos al Prat, que se acercan al liderato de la tabla que ostenta actualmente la UE Llagostera. Los visitantes siguen en un buen momento tanto de fútbol como de resultados. Todo ello es, en su mayor parte, gracias a la solidez defensiva mostrada por el conjunto de Pedro Dólera, pues solo ha encajado cinco goles en lo que va de campeonato. Por su parte, la Pobla de Mafumet vuelve a perder en su estadio tras dos victorias consecutivas.

CERDANYOLA 0, SANT ANDREU 0

Continúa sin levantar cabeza el conjunto "quadribarrat", que empató a domicilio en Cerdanyola del Vallès. Lejos de su mejor versión, los de Mikel Azparren se vieron superados por un Cerdanyola que se acabó dejando dos puntos en su feudo. De este modo, los del Vallès Occidental se mantienen alejados del descenso, en la décima posición de la clasificación.

ASCÓ 2, SAN CRISTÓBAL 4

Victoria de prestigio del San Cristóbal, que logró anotar cuatro goles en la cancha del Ascó. Y eso que se adelantaron los locales, al cuarto de hora de juego, por mediación de Messeguer. No obstante, los egarenses reaccionaron de forma contundente y obtuvieron una ventaja de 1-3 al descanso. Ya en el segundo tiempo, Diawara incrementaba la ventaja visitante haciendo que el gol anotado por Víctor en el minuto 89 solo sirviera para maquillar el resultado final.

GRANOLLERS 0, REUS "B" 1

Segunda derrota consecutiva del Esport Club Granollers, esta vez en casa y ante el filial del Reus Deportiu. Los locales, pese a dominar en muchas fases del encuentro, no encontraron la inspiración para abrir la lata. Sí lo aprovechó Adrià Arjona, que a falta de 15 minutos para la conclusión del choque, marcó el tanto que daba la victoria a los tarraconenses. De esta manera, los de José Manuel Solivelles se caen de las posiciones de play-off y se acercan a ellas los "roig i negres".

VILAFRANCA 1, HORTA 0

Un solitario gol de Braima Fati cuando corría el minuto 3 del segundo tiempo dio los tres puntos al Vilafranca en el partido disputado contra la Unió Atlètica d'Horta. Los del Baix Penedès suman dos victorias consecutivas y se colocan a tan solo dos puntos de la zona de play-off mientras que, por su parte, el Horta pierde fuelle tras lograr solo uno de los últimos seis puntos disputados.

GRAMA 3, SANTBOIÀ 0

Respira la Grama que, tras vencer con un contundente 3-0 al Santboià sale de la zona de descenso y se coloca con 16 unidades. Adri Díaz abrió la lata a la media hora de juego y no fue hasta el minuto 85 cuando Chávez aseguró con su gol la victoria local. Casi con el pitido del árbitro llegó el gol de Pluvins, que ponía la guinda a un partido muy trabajado por los locales.

SANTS 2, FIGUERES 1

Primer triunfo de la UE Sants en el Estadio de la Energía. Los aficionados locales fueron testigos de los primeros tres puntos que logra la UE Sants como local en esta temporada. Un triunfo trabajado que se materializó gracias a los dos tantos de Sergio Navarro. La víctima fue la UE Figueres que, con esta derrota se complica y acerca a la zona de descenso.

TERRASSA 1, CASTELLDEFELS 0

Un solitario tanto de Sergi Arranz a los 14 minutos de juego mantiene al Terrassa vivo en la lucha por los play-off de ascenso. Los de Miguel Carrillo siguen haciéndose fuertes en el Estadi Olímpic y, por consiguiente, aspirando al máximo objetivo. Por su parte, los visitantes siguen con su crisis goleadora y se acercan peligrosamente a la zona de descenso a la primera división regional.