Presentación de la renovación de Álex Fernández

El viernes 16 de noviembre el Cádiz CF hacía oficial el acuerdo para la renovación del futbolista Álex Fernandez. Una extensión de contrato muy esperada por toda la afición cadista, que ve en el centrocampista una de las piezas más importantes de la plantilla por su calidad y compromiso.

El martes se presentaba dicho acuerdo como si de un fichaje veraniego se tratara y atendían a los medios que siguen la actualidad del equipo amarillo el propio protagonista y el director técnico Óscar Arias. Éste último abría la rueda de prensa: "Ha sido una renovación esperada y teníamos puesta mucha ilusión en que se diese."

El jugador comentaba al respecto: "Soy muy feliz aquí y mi renovación ha sido fácil porque las dos partes queríamos. Desde el primer día me he involucrado al máximo con la ciudad, con la gente y con el equipo y he encontrado mi sitio, donde quiero estar, hacer algo importante y que se recuerde mi nombre."

Era su deseo desde el primer momento quedarse, pero se hicieron las cosas con tranquilidad: "Empezamos a tratar la renovación en verano cuando estaba Cordero, luego vino Óscar y me transmitió un proyecto interesante. No teníamos prisa porque las dos partes queríamos esto hasta que hemos llegado al acuerdo."

El tema económico no era una prioridad para él: "He tenido ofertas fuertes y no he querido salir, el que pensara que era algo económico está equivocado. Se está trabajando bien aquí y estoy ilusionado con lo que hay por delante."

Piensa seguir creciendo en el club y lo exponía con sus objetivos: "El club está creciendo y quiero ser parte de ello. Tenemos que ir escalando porque este club tiene que estar en Primera. Estamos haciendo las bases para estar en la categoría que merecemos."

También destacó la importancia del técnico para tomar esta decisión: " Álvaro Cervera ha sido importante en la renovación y es un pilar de este equipo. Agradezco el esfuerzo al presidente Vizcaíno, Óscar Arias y todo el club en general", finalizaba.