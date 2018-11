José Ramón Sandoval, otra víctima más del baile de banquillos

No ha sido el mejor estreno de temporada para el Córdoba, y tampoco para José Ramón Sanvodal. El ex técnico del Rayo Vallecano, tras una racha increíble con el conjunto blanquiverde la pasada campaña y un futuro incierto durante el período veraniego, regresaba al banquillo del club andaluz. Traía ilusión y ganas de que su equipo no pasara los mismos apuros que el año anterior, pero no ha podido materializar ese deseo.

José Ramón Sandoval, destituido en el Córdoba

El Córdoba se encuentra actualmente en los puestos de descenso, con once puntos en su casillero tras 14 partidos disputados. Unos números que han llevado a la dirección del conjunto andaluz a destituir al técnico madrileño tras la derrota inesperada ante el Cádiz. Una vez más, se repite la historia de que para Sandoval, las segundas partes nunca son buenas, se ha vuelto a producir una historia similar a la que le ocurrió en el banquillo del equipo de Vallecas.

En el equipo madrileño su primera etapa fue gloriosa, llegando a ascender al conjunto a Primera División en la temporada 2010-2011. La siguiente campaña fue capaz de mantener la categoría, pero la directiva vallecana no le renovó. A pesar de esto, regresó al club, después de pasar por otros clubes, en el año 2016, cuando Paco Jémez abandonó el puesto tras caer a la Segunda División.

José Ramón Sandoval durante una rueda de prensa | Fotografía: Córdoba CF

Su nueva etapa en el conjunto de Vallecas, debido a los malos resultados y las extrañas sensaciones ofrecidas sobre el césped, duró hasta el seis de noviembre de 2016, fecha en la que Baraja -también destituido en el Sporting esta misma jornada- cogió el testigo del banquillo. Por lo que, una vez más, para Sandoval queda demostrado que no puede regresar al lugar donde fue tan feliz, porque donde hubo gloria, solo quedará decepción y una sensación amarga que, en este caso al Córdoba, le puede costar muy caro a final de temporada.