David Mayoral: "Verte ahí arriba después de sufrir tanto es una gran alegría para el vestuario"

David Mayoral llegó al Alcorcón este verano cedido por el Real Valladolid, en uno de los últimos movimientos del equipo alfarero en el mercado de fichajes.

Este miércoles, en una entrevista para El Partido de la Una, el jugador abulense destacó el gran momento que vive el equipo: "Después de dos años salvándose en la última jornada, este año parece que todo va mejor y por eso estoy muy contento. Verte ahí arriba después de sufrir tanto es una gran alegría para el vestuario, pero antes de empezar la liga esto ya era una familia y también es por eso que las cosas van así de bien".

Mayoral tiene muy claro donde está la fuerza del equipo alfarero: "La clave está en el vestuario. Todos los compañeros sumamos, el que entra al campo lo hace igual o mejor que el que ha salido y estamos todos muy unidos y luchando por un mismo objetivo".

Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo que al inicio de la temporada: "Se te pasa por la cabeza aspirar a más pero de momento todos tenemos los pies en el suelo. Lo primero es conseguir esos 50 puntos y luego ya habrá tiempo para ponerse otras metas más bonitas".

El extremo sigue confiando en volver a Valladolid, pero antes quiere ayudar al equipo madrileño en todo lo que pueda: "He venido aquí para aportar mi granito de arena y a ayudar al equipo. También a coger experiencia en Segunda División porque soy un jugador joven y no he disputado muchos encuentros en esta categoría".

También tuvo buenas palabras para su técnico, Cristóbal Parralo: "Cristóbal es una persona muy cercana y muy trabajadora. Siempre está ahí para ayudarte y eso con jugadores jóvenes como yo es muy importante".

"Tener más historia o más afición no te asegura nada, y menos en esta categoría. Tal y como se está demostrando, los partidos se tienen que competir y ganar en el campo", declaró Mayoral en referencia al próximo rival del Alcorcón, el Real Zaragoza.

"Ojalá se acabase ahora la liga, por mí no habría ningún problema. Pero esta liga es muy larga y es muy difícil mantenerse arriba toda la temporada. Nuestro objetivo es la permanencia y si lo podemos conseguir cuánto ante pues mucho mejor", concluyó.