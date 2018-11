Asensio rectifica y avisa: "Hablaré en el campo"

Marco Asensio se ha visto esta última semana envuelto en la actualidad madridista. Sus palabras en el programa de Movistar 'Vamos' generaron un debate y una polémica que ha durado días hasta que el mallorquín le ha dado una vuelta al tema para aclarar lo que pretendía decir. En una versión completamente distinta a la anterior, ha advertido de que su objetivo es demostrar cada partido.

De momento, en el último encuentro de España contra Bosnia, donde fue titular, ya derrochó mucha actitud, participación en el juego, disparos a puerta y otras aportaciones de un excelente futbolista. A sus 22 años, aún le queda camino por delante, aunque haya logrado éxitos inimaginables tras sus primeros años de blanco. Asensio quiere soñar con mucho más, es ambicioso y exigente. Así desea que le vean.

"Quiero tirar del carro"

El mallorquín cambió sus palabras de la anterior entrevista para asegurar que "se malinterpretó todo". Si la pasada semana se escuchaban esas declaraciones de "yo no tengo que ser el que tiene que tirar del carro en el club", recientemente Asensio ha matizado que su intención es muy diferente:

En ningún momento dije eso. Yo claro que quiero tirar del carro junto a mis compañeros. Lo único que dije es que yo respeto los roles que hay en el equipo, el estatus que hay. Pero siempre intentaré aportar lo máximo que pueda y quiero demostrar en este tercer año en el Madrid toda la ambición que tengo"

Porque se define a sí mismo como un jugador ambicioso, al que le ha molestado que se dudase de él de esa manera. "Siempre lo he demostrado. Cuando empecé en el Mallorca tan joven [...] o luego, que me fui al Espanyol y creo que lo hice bien en ese año de asentamiento [...] Volví al Madrid y a base de empujar terminé jugando. Los minutos no se consiguen porque le caigas bien al entrenador, sino a base de trabajo y de demostrar cosas", cree el joven.

Los momentos de críticas

"He seguido trabajando igual y bueno, a las críticas que me han tocado ahora he intentado no darle mucha importancia. Con las alabanzas, igual", admite. Marco Asensio se ha refugiado en sí mismo, en su familia o amigos y se ha aislado del fútbol, pues también sabía que este momento iba a llegar, después de los éxitos. Pero todo pasa. Avisa: "Hablaré en el campo".

"Ha sido un comienzo de ensueño, no esperaba ganar tantos títulos. Más viendo lo difícil que es ganar y seguir superándote"

Exigencias, expectativas y otros temas

Tras la marcha de Cristiano Ronaldo, la posición vacante era para el mallorquín, quien debía dar un paso al frente y sustituir la sensible baja en el equipo. Sin embargo, solo lleva dos goles esta temporada. La afición espera mucho más de él.

"Hay mucha presión y mucha exigencia. Del pasado no se vive y cada partido es un mundo. En cada partido no puedo marcar tres goles por la escuadra, eso es evidente. Hay expectativas y tengo ganas de convertirme en ese jugador importante del Real Madrid que quiero ser", avisa.

Asensio en el derbi contra el Atlético de Madrid I Foto: Real Madrid

Además, reconoce que en este curso presente "ha habido momentos muy buenos y otros no tan buenos, tanto personales como del equipo". Eso sí, tiene claro que en un club tan grande "siempre hay que estar a un gran nivel". "No te puedes despistar", puntualiza.

Sobre su posición más ideal para lo que se le pide en goles y aportación ofensiva, también se moja: "Si parto más desde la derecha o el centro tendré más oportunidades de ser determinante y entrar más en juego". Con Lopetegui, tanta cantidad de ocasiones no sirvieron para marcar y ganar partidos. Algo que también afectó a los jugadores.

"Nosotros tranquilos no estábamos, teníamos un poco la tranquilidad de que no estábamos jugando mal. El gol iba a llegar", recuerda.

Ya con Solari en el banquillo la situación en anotación y resultados ha mejorado. Asensio piensa que "al final de la temporada se valorarán todas las cosas". Ahora, le toca seguir trabajando para aportar mucho más al Real Madrid: "Soy muy exigente conmigo mismo. Soy un ganador", concluye.