Próximo rival de los azules, el Reus Deportiu

El comienzo de semana para los Carbayones ha sido un poco convulsa, con la salida inesperada de Aarón Ñíguez y otros temas extradeportivos. Si nos ceñimos al fútbol la situación si es mucho más plácida tras la victoria ante el máximo rival. Anquela prepara el próximo encuentro con otro ánimo y con la moral de los jugadores bastante recuperada.

El rival con el que se medirá el equipo azul es el CF Reus Deportiu, parece el oponente perfecto para conseguir la segunda victoria consecutiva en el Carlos Tartiere, pero nada más lejos de la realidad ya que por experiencia sabemos que ningún partido es fácil en esta categoría aunque el rival no este en su mejor momento.

La situación actual del equipo catalán no es nada buena, ni en lo deportivo ni en lo extradeportivo. Parece que los jugadores llevan algún tiempo sin cobrar sus salarios y hay que recordar los problemas que tuvieron a principio de la campaña para inscribir a sus jugadores. Esta claro que no ayuda a que el equipo se centre solo en jugar a fútbol.

En el plano deportivo vienen de caer derrotados por 4 goles a 1 en su estadio ante un supuesto rival directo como es el Extremadura, la imagen dada fue claramente mejorable. Suman 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Sus números no reflejan la calidad de sus jugadores. Por resaltar alguno, me parece que Edgár Badía es uno de los mejores porteros de la categoría. Juan Domínguez es un medio de un trato de balón exquisito que puede cambiar los partidos. Y como no el excapitan azul e ídolo de la afición carbayona Miguel Linares, que sabemos que sin ser el hombre con mayores recursos técnicos tiene un gran olfato goleador y una entrega digna de elogio. Se verá un gran ambiente para recibir al delantero aragonés.