Xavi Bartolo, el patrón del CF Reus

La directiva reusense apostó fuerte por el que había sido el segundo entrenador la temporada pasada, Xavi Bartolo, que asumía la dirección del equipo como su primera experiencia como primer entrenador de un equipo profesional.

Su experiencia como técnico se reduce a formar como 2º entrenador en varios equipos como el Hércules, Cartagena o el mismo Reus. Como jugador desarrolló su trayectoria en tres equipos básicamente, Lleida, Leganés y Nástic de Tarragona actuando de delantero centro.

El inicio en la Liga del equipo catalán ha sido muy irregular. La situación extradeportiva no ayudó al buen funcionamiento deportivo y al comienzo de la misma, el preparador no pudo contar con toda la plantilla por los problemas financieros de la entidad para inscribir a futbolistas. Jugadores tan importantes como Linares o Shaq Moore no estaban disponibles.

Dejando a un lado el problema financiero, el míster catalán ha apostado por varios sistemas muy diferentes. Comenzó la Liga con 1-4-5-1 dándole mayor protagonismo a la posesión, y aunque cosechó algún buen resultado, como el empate ante el Real Zaragoza y la victoria a domicilio ante el Elche, no conseguía la regularidad esperada. Tras un partido apostando por jugar con tres en el medio y con extremos más adelantados, parece que ha decidido jugar con un 4-4-2. Todo parece indicar que será el sistema que utilice en el Carlos Tartiere.

Teniendo jugadores con un buen trato de balón como Juan Domínguez, parece que el juego directo es la apuesta más fuerte de Xavi Bartolo. Le está costando conseguir que el juego de su equipo sea consistente, la ansiada regularidad que busca cualquier equipo en la categoría, y por ahora parece lejos de conseguirlo.

El equipo se sitúa en los puestos de descenso empatado con dos equipos, Tenerife y Lugo, lo que le hará luchar con más fuerza por los tres puntos en la capital del Principado y así salir de los puestos odiados de la clasificación.