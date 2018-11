Jairo: "Los resultados nos hacen creer en lo que hacemos"

A Jairo Izquierdo le costó entrar en la dinámica del equipo amarillo al comienzo de la campaña. Tras su tardía llegada en el mercado de verano y estando lesionado, el menudo jugador canario tuvo que esforzarse mucho para llegar a buen nivel y convencer a Álvaro Cervera para entrar en el once titular, algo que ha terminado consiguiendo con sus buenas actuaciones. Con este tema abría la rueda de prensa: "Desde que llegué aquí me centré en recuperarme y solo tengo palabras de agradecimiento. Fui entrando, cogiendo intensidad y encontrando mi momento". Continuaba explicando la dureza de sus comienzos: "Me he hecho un hueco, que estaba muy complicado, y me siento un privilegiado."

Entraba en materia para opinar sobre el rival al que se enfrentan el fin de semana: "Hay que pensar en Las Palmas , que será un partido super complicado y sobre todo centrarse en llegar a los 50 puntos". El conjunto insular viene con un cambio de técnico, sobre ello opinaba: "Tendrán ideas nuevas pero vendrán a hacer su partido y tenemos que estar preparados. Soy canario y es un partido que a todos nos gusta jugar".

Sobre la racha del equipo también fue cuestionado, como no podía ser de otra forma: "Nos han castigado muchos los resultados porque llevábamos tiempo haciendo las cosas bien. Los resultados positivos nos hacen creer más en los que estamos haciendo". Para acabar mostraba su satisfacción con su rendimiento actual: "No me ha costado adaptarme a lo que me pide el entrenador", finalizaba.

Por otra parte, mañana será el último entrenamiento programado de la semana previo al partido del sábado. El míster Álvaro Cervera será el encargado mañana de atender a los medios de comunicación que siguen la actualidad del equipo de la Tacita de Plata y se antoja podría darse la lista de convocados.