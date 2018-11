Amat: "Soy un central distinto, que intenta ayudar al máximo en todos los aspectos"

El pasado 21 de noviembre Unión Rayo le hizo una entrevista a unos de los centrales del Rayo Vallecano, Jordi Amat. Su vuelta a Vallecas le ha hecho ser uno de los centrales indiscutibles en la zaga de la defensa.

Empezaron preguntándole cómo ve al equipo, y dijo: "Yo soy muy positivo. Veo un gran equipo con grandes jugadores. Tenemos una plantilla muy buena. Estamos trabajando al 100% día tras día y creo que cada vez vemos un Rayo mejor. Si es cierto que nos falta rematar los partidos. En los últimos partidos se han visto un Rayo valiente. Tenemos ganas de sumar más victorias."

Amat protegiendo el balón. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Siguieron diciéndole que estar ahí abajo tiene que ser difícil y cómo está el vestuario, a lo que el central dijo que estar penúltimos no les afecta, ya que ellos no miran la clasificación, si no el rendimiento colectivo.

Añadió: "Sí que es cierto que queremos que lleguen resultados ya y sumar de tres en tres. Tenemos una nueva oportunidad frente al Valencia."

“No creo que sea un problema de atrás o de arriba. Es algo colectivo de mentalidad defensiva.”

Hablaron sobre cómo ve a Míchel, dijo que: "Súper tranquilo, como el primer día, trabajando todos los aspectos. Transmitiendo la alegría de jugar con balón, de ser un equipo con personalidad, que lo somos, y nos falta rematar los partidos y creernos que podemos ganar. De los últimos 10-15 minutos."

Le preguntaron qué pasa, Míchel sale contento de muchos partidos, pero que en los minutos finales se les van muchos puntos, Amat dijo: "Analizamos y, por ejemplo, frente al Villarreal no nos hicieron daño de centros laterales y van y te marcan un golazo desde fuera del área imparable. Son cosas que pasan. Tenemos que seguir. Nos toca eso, seguir mejorando y creciendo. Aunque suene a tópico es lo que tenemos que hacer. Queremos responder ante nuestra afición, nuestra familia y nosotros mismos."

Amat respondió a la pregunta que le hicieron sobre si este Rayo corresponde con lo que esperaba, asintió y además su paso anterior por el Rayo ya compartió con Míchel vivencias y tenía claro que su metodología era jugar bien con posesión de balón y ser vertical al atacar.

“Estamos viendo un Rayo con mucha personalidad, dominando, por ejemplo, al Barça, en muchos momentos.”

Hablaron sobre el partido del sábado ante el Valencia, el central comentó: "Recuerdo el partido hace seis años que fuimos a Valencia y lo ganamos, con una racha muy buena de cinco victorias seguidas, tengo muy buenos recuerdos de ese campo. El Valencia es un gran equipo un gran estadio, pero el Rayo no tiene miedo y tenemos ganas, de hacer bien las cosas y sumar."

Amat con el balón ante la mirada de un culé, Fotografía: La Liga

Continuaron con el rival, sobre el cual le preguntaron si es más peligroso un Valencia tocado, dijo: "El Valencia siempre es peligroso, es un gran equipo y una gran afición, hay que estar muy atentos, ya estamos trabajando cosas del Valencia. El equipo está comprometido al 100% para hacer un buen partido."

Siguieron diciéndole que cómo se define como futbolista, y afirmó: "Soy un central distinto, con mucha salida de balón y que intenta ayudar al máximo en todos los aspectos del fútbol. Soy un compañero más en el que siempre pueden confiar y usar el apoyo."

Le cuestionaron que por qué el Rayo, el central respondió: "Porque estuve muy bien aquí, tengo muy buenos recuerdos. Es una familia y me siento cómodo. Valoré mucho la confianza que me transmitió el club, Cobeño y Míchel y quería ver si podría aportar aquí en Primera."

Amat intentando robar un balón. Fotografía: La Liga

“Estoy muy contento, muy feliz de estar aquí, es donde quiero estar. Nos toca juntarnos más y creer más en este proyecto y lo estamos haciendo.”

Terminando ya la entrevista, le dijeron en qué ha cambiado el Jordi Amat de ahora con respecto al que pasó por el Rayo hace seis años, dijo: "Ha cambiando mucho. Vives muchas experiencias y creces mucho como persona y futbolista. Intentas ayudar al equipo y que haya buen grupo y creo que lo tenemos. Soy muy positivo y creo plenamente en este equipo."

Y, para terminar, le preguntaron qu diferencias hay entre Paco Jémez y Míchel, a lo que Amat dijo: "Las ideas son parecidas, de tener el balón y tener esa personalidad. Paco es verdad que igual es más anárquico y le gusta arriesgar un poco más. Cada uno con sus aspectos y estamos trabajando con Míchel al 100% y confiamos en él al 100%", finalizó.