Valencianistas por el mundo

El Valencia CF está entre los grandes equipos de España y del mundo. Buena prueba de ello son las internacionalidades. La convocatoria de jugadores de la plantilla por sus respectivas selecciones, algunas de ellas de las más fuertes en cuanto a panorama fútbol se refiere, es señal sin duda alguna de la calidad que existe en la plantilla que compone el equipo.

Y esto es lo que le ha pasado estás dos semanas. Hasta nueve son los jugadores, sin contar lesionados que no han sido citados por sus países, que han viajado a sus respectivos países para unirse a la concentración y disputar los respectivos partidos de carácter competitivo y amistoso que les tocaba disputar a las distintas naciones.

Alguno de ellos han sido titulares, otros han gozado de minutos saltando desde el banquillo y otros no han disputado ni un solo segundo de juego. Pero a nivel de club, el Valencia puede darse por contento ya que ninguno de sus jugadores ha vuelto lesionado, atacado por el ya más que famoso “virus FIFA”.

9 jugadores, 5 países

Tras la derrota frente a Inglaterra, la Selección Española se jugaba el pase a la final a cuatro de la UEFA Nations League. Luis Enrique decidió seleccionador nuevamente al lateral valencianista José Luis Gayà y al delantero hispano-brasileño Rodrigo Moreno. Ambos tuvieron minutos con “la Roja”. En el primer partido “Lucho” apostó por un tridente formado por un Isco con la labor de filtrar balones a la espalda de los defensas balcánicos para aprovechar la velocidad de Iago Aspas y del propio Rodrigo. Partido discreto de España que acabo perdiendo 3-2 “in extremis” ante Croacia, y un Rodrigo Moreno que fue sustituido al termino del descanso por Marco Asensio, en un intento de Luis Enrique de buscar más desborde y profundidad. Insuficiente la aportación del delantero “ché”, que aun así dispuso de alguna buena ocasión.

Este resultado hacía que la Selección Española solo tuviera la posibilidad de pasar a la final a cuatro del torneo si en el próximo partido Inglaterra y Croacia empataban. Finalmente Inglaterra se impuso a Croacia dos goles a uno, teniendo como consecuencia que España ya no tuviera opción y nada, y el partido frente a Bosnia-Herzegovina cobrara un carácter amistoso. Y así lo hizo saber Luis Enrique, cuando puso sobre el césped un once lleno de rotaciones, entre las que se incluyó la entrada de José Luis Gayà en lugar de Jordi Alba en el lateral izquierdo. En esta ocasión Rodrigo fue suplente, pero dispuso de bastantes minutos tras entrar en el minutos 61 en lugar de Álvaro Morata. Finalmente “la Roja” se impusó 1-0 en otro partido más que discreto. Gayà cumplidor y un mal Rodrigo Moreno que sigue sin ver portería.

Complicada también la situación de la República Centroafricana que gracias a un gol de Geoffrey Kondogbia en el 95 para rascar un insuficiente empate frente a Ruanda. Partido importante ya que se trata de un encuentro para la clasificación para la Copa África.

Muy destacado el papel de Michy Batshuayi en este parón. La Bélgica del español Roberto Martínez se enfrentaba en primer lugar ante Islandia. Un espectacular partido de Batshuayi con doblete incluido, que sirvió a los belgas para ganar el encuentro 2-0. Todo lo contrario en el segundo partido, donde se jugaban el pase a la final de la UEFA Nations League. Todo iba bien, hasta que un exceso de confianza acabó en desastre, con una estelar Suiza que acabo endosándole “una manita”. 26 minutos para el delantero “ché” que se contagió de la mala tónica del equipo.

Por su parte la estrella valencianista Gonçalo Guedes, no disputó ninguno de los encuentros que tenía con Portugal. Decisión del técnico luso Fernando Santos, que creyó que lo mejor era que estuviera concentrado pero que descansara y no jugara. Aun así Portugal se clasificó sin mayores problemas para la final a cuatro de la UEFA Nations League, en la que seguro Guedes tendrá cuantiosos minutos. Buena noticia a nivel de club, ya que el jugador venía de una lesión, el ritmo no era el mejor y ahora podrá disfrutarlo Marcelino en plenas facultades.

En categorías inferiores encontramos a las futuras y presentes estrella del Valencia CF. El centrocampista Carlos Soler disputó los 90 minutos en los encuentros que tenía la Sub-21 de España, donde es una pieza indispensable en la elaboración y creación de juego. Un primer partido muy completo, con un Soler con mucha llegada y recorrido de vuelta en defensa, en el golearon por 4-1 a Dinamarca Sub-21. Más difícil fue el choque frente a Francia Sub-21, una de las mejores selecciones, donde “la rojita” dio la cara. Por su parte los canteranos Hugo Guillamón y Ferrán Torres no pudieron pasar del empate a cero frente a Noruega Sub-19. Ferrán pieza clave de la sub-19 fue titular, pero el extremo no pudo desequilibrar la balanza. Mientras Hugo, entro en la segunda parte. Los de Santi Denia no se llevaron muy buenas sensaciones de este amistoso. Por último, Uros Racic fue convocado por Serbia Sub-21 para disputar un amistoso frente a Macedonia y otro frente a Montenegro.

Este es el último parón de este año. Lo más importante es que el “virus FIFA” no ha hecho estragos en ninguno de los 9 jugadores convocados por sus respectivas selecciones. Ahora toca centrarse en las competiciones a nivel de clubes donde el Valencia tiene una muy difícil papeleta en Champions, una difícil situación en la Liga y un sueño por cumplir en la Copa del Rey. El resto de integrantes del equipo se han ejercitado estos días en Paterna a las órdenes de Marcelino con total normalidad. También días clave en la recuperación de futbolistas de sus respectivas lesiones.